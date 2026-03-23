Messi cərimə zərbələrindən vurduğu qolların sayına görə Peleni geridə qoyub
Futbol
- 23 mart, 2026
- 10:00
"İnter Mayami"nin hücumçusu Lionel Messi MLS-də "Nyu-York Siti"yə qarşı keçirilən matçda (3:2) cərimə zərbəsindən vurduğu qolla dünya futbolu tarixinə düşüb.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, argentinalı futbolçu karyerası ərzində cərimə zərbələrindən vurduğu qolların sayını 71-ə çatdırıb.
O, əfsanəvi braziliyalı Peleni (70 qol) geridə qoyaraq, cərimə zərbələrindən ən çox qol vuran futbolçuların siyahısında ikinci pilləyə yüksəlib.
Hazırda bu siyahıda birinci yerdə 77 qolla digər braziliyalı Juninyo Pernambukano qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, bu qələbədən sonra "İnter Mayami" 5 oyundan topladığı 10 xalla üçüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik "Nyu-York Siti" isə ikincidir.
