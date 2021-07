Məşhur futbolçu balıqla rəftarına görə tənqid olundu - VİDEO

ABŞ millisinin və İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu Kristian Pulişiçin qalmaqallı görüntüləri yayılıb.

"Report"un məlumatına görə, 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin dənizdə qayıqla üzərkən balıqçıların tutduğu nəhəng balığın üzərində top çiləməsi birmanalı qarşılanmayıb.

Oyunçunu sərt tənqid edən sosial şəbəkə istifadəçiləri bunu təhqiredici davranış adlandırıblar.