Распространено скандальное видео с участием игрока сборной США и английского клуба "Челси" Кристиана Пулишича.

Как передает Report, 23-летний полузащитник во время плавания на лодке начал жонглировать мячом над редкой рыбой, пойманной рыбаками.

Пользователи соцсетей, резко раскритиковавшие игрока, посчитали его поведение оскорбительным.