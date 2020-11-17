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Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı UEFA Millətlər Liqasının VI turunda üz-üzə gələcək Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.
Futbol
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17 Noyabr , 2020 22:20
Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlandı

UEFA Millətlər Liqasının VI turunda üz-üzə gələcək Lüksemburq və Azərbaycan yığmalarının start heyətləri açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, komandalar meydana aşağıdakı "11-lik"də çıxacaqlar:

Lüksemburq: 12. Ralf Şon, 19. Aldin Skenderoviç, 7. Lars Gerson, 3. Enes Mahmutoviç, 18. Loran Yans (k), 16. Leandro Barreyro, 9. Danel Sinani, 17. Mika Pinto, 20. Edvin Muratoviç, 21. Moris Devill, 11. Vensan Till

Ehtiyat oyunçular: 23. Tim Kips, 2. Seid Koraç, 4. Matias Olesen, 6. Florian Bonert, 8. Timote Rupil, 14. Stefano Bensi, 15. Sebastien Til, 22. Marvin Martins

Baş məşqçi: Lük Holts

Azərbaycan: 12. Şahruddin Məhəmmədəliyev, 14. Elvin Bədəlov, 15. Bədavi Hüseynov, 18. Anton Krivotsyuk, 21. Amin Seydiyev, 2. Qara Qarayev (k), 3. Azər Salahlı, 7. Tellur Mütəllimov, 20. İsmayıl İbrahimli, 9. Ramil Şeydayev, 10. Mahir Emreli

Ehtiyat oyunçular: 1. Emil Balayev, 23. Aydın Bayramov, 4. Şəhriyar Əliyev, 8. Coşqun Diniyev, 11. Musa Qurbanlı, 13. Mert Çelik, 16. Elvin Camalov, 17. Vüsal İsgəndərli, 22. Xəyal Nəcəfov, 19. Rəhim Sadıxov, 6. Vüqar Mustafayev

Baş məşqçi: Canni de Byazi

Qeyd edək ki, bu gün "Jozi Bartel" stadionunda keçiriləcək Lüksemburq - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də başlayacaq.

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