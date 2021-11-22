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"Lion" - "Marsel" oyunu yarımçıq dayandırılıb

"Lion" - "Marsel" oyunu yarımçıq dayandırılıb Futbol üzrə Fransa Liqa 1-də XIV turun "Lion" - "Marsel" görüşü yarımçıq qalıb.
Futbol
22 Noyabr , 2021 00:21
Lion - Marsel oyunu yarımçıq dayandırılıb

Futbol üzrə Fransa Liqa 1-də XIV turun "Lion" - "Marsel" görüşü yarımçıq qalıb.

"Report"un məlumatına görə, buna yerli komanda azarkeşlərinin qonaqların futbolçularına oynamaq imkanı verməmələri səbəb olub.

5-ci dəqiqədə hesab 0:0 ikən "Marsel" künc zərbəsi yerinə yetirməyə başlayarkən, tribunadan yad əşyalar atılıb. Nəticədə yarımmüdafiəçi Dimitri Payetin başına şu qabı dəyib.

Baş hakim Rüddi Büke komandaları meydandan çıxarıb.

Hələlik matç bərpa olunmayıb.

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