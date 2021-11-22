"Lion" - "Marsel" oyunu yarımçıq dayandırılıb

Futbol üzrə Fransa Liqa 1-də XIV turun "Lion" - "Marsel" görüşü yarımçıq qalıb.
"Report"un məlumatına görə, buna yerli komanda azarkeşlərinin qonaqların futbolçularına oynamaq imkanı verməmələri səbəb olub.
5-ci dəqiqədə hesab 0:0 ikən "Marsel" künc zərbəsi yerinə yetirməyə başlayarkən, tribunadan yad əşyalar atılıb. Nəticədə yarımmüdafiəçi Dimitri Payetin başına şu qabı dəyib.
Baş hakim Rüddi Büke komandaları meydandan çıxarıb.
Hələlik matç bərpa olunmayıb.
This is disgraceful from Lyon fans. A bottle thrown at Payet & yet again, another Ligue 1 game suspended.— Tom Scholes (@_TomScholes)
The biggest Ligue 1 season in years, the eyes of the world on it & this nonsense keeps happening.
pic.twitter.com/QzrKqSfkNA November 21, 2021