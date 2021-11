Матч 14-го тура Лиги 1 "Лион" - "Марсель" был прерван уже через две минуты после начала.

Как передает Report, арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты "Лиона" бросили в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шел подавать угловой. Пока неизвестно, будет ли возобновлен матч.

Отметим, что в нынешнем сезоне уже происходил аналогичный инцидент с участием Пайета. Во встрече с "Ниццей" болельщики соперника начали закидывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайета.

После этого француз бросил бутылку назад на трибуны. Фанаты начали выбегать на поле и устроили драку с футболистами "Марселя". Матч был остановлен, его так и не завершили. Позднее "Ницце" засчитали техническое поражение.