О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига 1: Матч "Лион" - "Марсель" был прерван

Лига 1: Матч "Лион" - "Марсель" был прерван Матч 14-го тура Лиги 1 "Лион" - "Марсель" был прерван уже через две минуты после начала.
Футбол
22 ноября 2021 г. 00:27
Лига 1: Матч Лион - Марсель был прерван

Матч 14-го тура Лиги 1 "Лион" - "Марсель" был прерван уже через две минуты после начала.

Как передает Report, арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты "Лиона" бросили в полузащитника "Марселя" Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шел подавать угловой. Пока неизвестно, будет ли возобновлен матч.

Отметим, что в нынешнем сезоне уже происходил аналогичный инцидент с участием Пайета. Во встрече с "Ниццей" болельщики соперника начали закидывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайета.

После этого француз бросил бутылку назад на трибуны. Фанаты начали выбегать на поле и устроили драку с футболистами "Марселя". Матч был остановлен, его так и не завершили. Позднее "Ницце" засчитали техническое поражение.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Видео"Lion" - "Marsel" oyunu yarımçıq dayandırılıb

Экслюзивные новости

Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
Эксперт: Выгода сотрудничества с Азербайджаном по поставкам газа очевидна
18 ноября 2021 г. 13:38
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта умный город
Калижанов: В Азербайджане удобные условия для внедрения проекта "умный город"
18 ноября 2021 г. 13:28
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
Госкомитет: В Азербайджане не только женщины, но и мужчины сталкиваются с насилием
18 ноября 2021 г. 10:43
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
Стивен Вестхед: Разработка залежи золота “Зафар” запланирована на 2023 год
17 ноября 2021 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi