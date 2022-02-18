Haqqımızda
Report Georgia
Audio xəbərlər

"Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılardan sayılıb

"Qarabağ"ın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılardan sayılıb UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarında ən yaxşı qapıçı qurtarışları açıqlanıb.
Futbol
117
18 Fevral , 2022 15:15
Qarabağın qapıçısının qurtarışı ən yaxşılardan sayılıb

UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunlarında ən yaxşı qapıçı qurtarışları açıqlanıb.

"Report" yarışın rəsmi tviter hesabına istinadən xəbər verir ki, "5-lik"də "Qarabağ"ın qolkiperi Luka Quqeşaşvilinin "seyv"i də yer alıb.

Gürcüstanlı oyunçu Fransada "Marsel"lə görüşdə Pap Quyenin zərbəsini dəf edib.

Siyahıya "Qarabağ"ın futbolçusu İbrahima Vadjinin zərbəsindən sonra komandasını qoldan xilas edən Stiv Mandandanın qurtarışı da düşüb.

Qeyd edək ki, "Qarabağ" "Marsel"ə 1:3 hesabı ilə uduzub. Komandalar arasındakı cavab qarşılaşması fevralın 24-də Bakıda olacaq.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Azərbaycanda bəzi dərmanlar yoxa çıxıb - ARAŞDIRMA
Azərbaycanda bəzi dərmanlar yoxa çıxıb - ARAŞDIRMA
18 Fevral , 2022 14:41
Manaf Ağayevin Füzuliyə qanunsuz səfəri ilə bağlı polisdə xidməti yoxlama aparılır
Manaf Ağayevin Füzuliyə qanunsuz səfəri ilə bağlı polisdə xidməti yoxlama aparılır
18 Fevral , 2022 14:34
“Abşeron” yatağından ilk qaz gələn il çıxarılacaq
“Abşeron” yatağından ilk qaz gələn il çıxarılacaq
18 Fevral , 2022 14:22
Vilayət Eyvazov generalı yüksək vəzifəyə təyin edib
Vilayət Eyvazov generalı yüksək vəzifəyə təyin edib
18 Fevral , 2022 11:35
Fuad Sadıqov: “Hədəfimiz aqrar sığorta üzrə vahid pəncərə sistemi yaratmaqdır”  
Fuad Sadıqov: “Hədəfimiz aqrar sığorta üzrə "vahid pəncərə" sistemi yaratmaqdır”  
17 Fevral , 2022 16:26
BP bu il Azərbaycanda iki dəniz platformasını profilaktik işlərə dayandıracaq
BP bu il Azərbaycanda iki dəniz platformasını profilaktik işlərə dayandıracaq
17 Fevral , 2022 13:53
Hökumətin Milli Məclisdə hesabat verəcəyi tarix məlum olub - EKSKLÜZİV
Hökumətin Milli Məclisdə hesabat verəcəyi tarix məlum olub - EKSKLÜZİV
17 Fevral , 2022 09:32
TARSİM Azərbaycanda aqrar sığortanın subsidiyalı kreditlərlə tətbiqi üçün təkliflər verib
TARSİM Azərbaycanda aqrar sığortanın subsidiyalı kreditlərlə tətbiqi üçün təkliflər verib
16 Fevral , 2022 18:15
TARSİM: Aqrar sığorta üzrə Azərbaycanla əməkdaşlığımız dünyaya yayılacaq - MÜSAHİBƏ
TARSİM: "Aqrar sığorta üzrə Azərbaycanla əməkdaşlığımız dünyaya yayılacaq" - MÜSAHİBƏ
16 Fevral , 2022 17:38
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin ədliyyə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək
Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin ədliyyə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək
16 Fevral , 2022 16:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi