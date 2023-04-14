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Konfrans Liqası: "Fiorentina"dan darmadağın, "Bazel" evdə heç-heçə edib

Konfrans Liqası: "Fiorentina"dan darmadağın, "Bazel" evdə heç-heçə edib UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.
Futbol
14 Aprel , 2023 00:54
Konfrans Liqası: Fiorentinadan darmadağın, Bazel evdə heç-heçə edib

UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.

"Report"un məlumatına görə, açılış matçında turnirin pley-offunda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran Belçika "Gent"i İngiltərənin "Vest Hem" klubunu sınağa çəkib. Görüşdə qalib müəyyənləşməyib.

İtaliya "Fiorentina"sı Polşada "Lex"i, "Anderlext" Belçikada Niderlandın "AZ Alkmaar" komandasını məğlub edib. İsveçrə "Bazel"i isə evdə Fransanın "Nitsa" kollektivi ilə sülh bağlayıb.

UEFA Konfrans Liqası
1/4 final
13 aprel

20:45. "Gent" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Uqo Küypers, 57 - Denni İnqz, 45+3

23:00. "Lex" (Polşa) - "Fiorentina" (İtaliya) - 1:4
Qollar: Kristoffer Velde, 20 - Artur Kabral, 4. Nikolas Qonsales, 41. Cakomo Bonaventura, 58. Conatan İkone, 64

23:00. "Anderlext" (Belçika) - "AZ Alkmaar" (Niderland) - 2:0
Qollar: Mikael Murilyo, 22. Macid Aşimeru, 70

23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Nitsa" (Fransa) - 2:2
Qollar: Zeki Amduni, 26 (penalti); 71 - Terem Moffi, 38; 45+1

Qeyd edək ki, bu raundun cavab görüşləri aprelin 20-də keçiriləcək.

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Rus versiyası Лига конференций: Разгром от "Фиорентины", "Базель" дома сыграл вничью

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