Konfrans Liqası: "Fiorentina"dan darmadağın, "Bazel" evdə heç-heçə edib

UEFA Konfrans Liqasında 1/4 final mərhələsinin ilk oyunlarına start verilib.
"Report"un məlumatına görə, açılış matçında turnirin pley-offunda "Qarabağ"ı mübarizədən kənarlaşdıran Belçika "Gent"i İngiltərənin "Vest Hem" klubunu sınağa çəkib. Görüşdə qalib müəyyənləşməyib.
İtaliya "Fiorentina"sı Polşada "Lex"i, "Anderlext" Belçikada Niderlandın "AZ Alkmaar" komandasını məğlub edib. İsveçrə "Bazel"i isə evdə Fransanın "Nitsa" kollektivi ilə sülh bağlayıb.
UEFA Konfrans Liqası
1/4 final
13 aprel
20:45. "Gent" (Belçika) - "Vest Hem" (İngiltərə) - 1:1
Qollar: Uqo Küypers, 57 - Denni İnqz, 45+3
23:00. "Lex" (Polşa) - "Fiorentina" (İtaliya) - 1:4
Qollar: Kristoffer Velde, 20 - Artur Kabral, 4. Nikolas Qonsales, 41. Cakomo Bonaventura, 58. Conatan İkone, 64
23:00. "Anderlext" (Belçika) - "AZ Alkmaar" (Niderland) - 2:0
Qollar: Mikael Murilyo, 22. Macid Aşimeru, 70
23:00. "Bazel" (İsveçrə) - "Nitsa" (Fransa) - 2:2
Qollar: Zeki Amduni, 26 (penalti); 71 - Terem Moffi, 38; 45+1
Qeyd edək ki, bu raundun cavab görüşləri aprelin 20-də keçiriləcək.