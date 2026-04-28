Kevin Medina "Qarabağ"ın heyətində 200-cü matçını keçirib

İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Futbol
    • 28 aprel, 2026
    • 10:41
    Kevin Medina Qarabağın heyətində 200-cü matçını keçirib

    Kevin Medina "Qarabağ"ın heyətində 200-cü oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, kolumbiyalı müdafiəçinin yubileyi Misli Premyer Liqasının XXIX turunun "Neftçi" ilə görüşünə (5:1) təsadüf edib.

    O, 200 matçda 6 qola imza atıb.

    Bu, K.Medinanın çempionatda 117-ci (3 qol) oyunu olub. O, avrokuboklarda 69 (3 qol), ölkə kubokunda 14 dəfə meydana çıxıb.

    Qeyd edək ki, cənubi amerikalı futbolçu 2020-ci ilin yayından "Qarabağ"da forma geyinir.

    Kevin Medina Qarabağ FK Misli Premyer Liqası Neftçi FK

    Son xəbərlər

    17:11

    Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"

    Fərdi
    17:09
    Foto

    Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilib

    Sosial müdafiə
    17:09

    Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkib

    Region
    17:01
    Foto

    Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Biznes
    16:58

    Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRH

    Analitika
    16:56

    Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmir

    ASK
    16:54

    Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilib

    Xarici siyasət
    16:52

    Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşib

    İKT
    16:50

    Yayılan videomateriallar Okamponun açıq siyasi manipulyasiyaya keçdiyini göstərir - RƏY

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti