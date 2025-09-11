İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    "Karvan-Yevlax"ın baş məşqçisi: "Rəhmanla Ceyhun az şans qazanacaqlarını düşünürdülər"

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:55
    Karvan-Yevlaxın baş məşqçisi: Rəhmanla Ceyhun az şans qazanacaqlarını düşünürdülər
    Azər Həşimov

    Rəhman Şabanovla Ceyhun Bağırov "Karvan-Yevlax"da az şans qazanacaqlarını düşündükləri üçün komandadan ayrılıblar.

    Bunu "Report"a bölgə təmsilçisinin baş məşqçisi Azər Həşimov deyib.

    O, futbolçuların getdiyi klubları da açıqlayıb:

    "Rəhman Şabanovla Ceyhun Bağırov "Karvan-Yevlax"da az şans qazanacaqlarını düşünürdülər. Bu səbəbdən daim oynaya biləcəkləri komadalara getdilər. Ceyhun "Qəbələ"nin akademiyasına, Rəhman isə "Zaqatala" komandasına keçdi".

    Baş məşqçi Yevlax komandasının durumu və növbəti matça hazırlığı ilə bağlı da danışıb:

    "Hazırlığımız normal davam edir. "Qarabağ"la oyundan sonra futbolçulara istirahət verdik. Çalışmaları davam etdiririk. Üç gündən sonra "Şamaxı" ilə qarşılaşacağıq. Komanda oyuna yaxşı hazırlaşır".

    O, heyətdə ciddi itkilər olmadığını söyləyib: 

    "Heyətdə hər şey qaydasındadır. Ciddi itki, zədəlilər yoxdur. Yalnız "Qarabağ"la oyundan sonra Coy Sleyd Mikelsin dizində mikrozədə yaranıb və hazırda müalicəsi davam edir. Qalan futbolçuların durumu normaldır". 

    Qeyd edək ki, "Karvan-Yevlax" Misli Premyer Liqasının IV turunda səfərdə "Şamaxı" ilə qarşılaşacaq. Görüş sentyabrın 14-də Şamaxı şəhər stadionunda, saat 16:30-da start götürəcək.

    "Karvan-Yevlax" Misli Premyer Liqası Futbol Baş məşqçi

    Son xəbərlər

    12:16

    Deputat: Universitetlər imkanlarını nəzərə almadan magistratura üçün plan yerləri verirlər

    Elm və təhsil
    12:13

    Şöbə müdiri: Sertifikasiya imtahanında fərqli bal toplayanlarda maaş artımı eyni olmamalıdır

    Elm və təhsil
    12:10

    Azərbaycanda bağlanmış 5 bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:10

    Nazir: Məktəblərdə "fond pulu" adı altında vəsait yığılması qanunsuzdur

    Elm və təhsil
    12:09

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Zaur Mikayılov: "Su şəbəkələrinin yenilənməsi əhalinin fasiləsiz su təminatını gücləndirəcək"

    İnfrastruktur
    12:03

    Naxçıvanda ən yüksək əkin subsidiyası məbləğləri təyin edilib

    ASK
    12:03

    Bakı metrosunda yeni tədris mövsümündə qatarlararası intervallar azaldılacaq

    İnfrastruktur
    12:02

    "Qarabağ" klubu Ramil Şeydayevlə maraqlanmasına dair iddialara münasibət bildirib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti