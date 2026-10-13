İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Asiyada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad Tədbirləri üzrə Müşavirə (AQEM) Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Kamal Umudlu "Roma" – "Real" oyununu idarə edəcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2026
    • 09:37
    Kamal Umudlu Roma – Real oyununu idarə edəcək

    FIFA referisi Kamal Umudlu UEFA Gənclər Liqasının Liqa mərhələsində keçiriləcək "Roma" (İtaliya) – "Real" (İspaniya) oyununun baş hakimi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, ona Namiq Hüseynov və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər.

    Dördüncü hakim funksiyasını italiyalı Davide Di Marko yerinə yetirəcək.

    Qeyd edək ki, görüş oktyabrın 14-də, Bakı vaxtı ilə saat 16:00-da Romadakı "Stadio Tre Fontane"də start götürəcək.

    Kamal Umudlu İtaliya UEFA Gənclər Liqası Roma FK Real Madrid FK
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    01:17
    UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutub
    Futbol
    01:14
    UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilib
    Futbol
    00:38
    Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcək
    Maliyyə
    00:30
    Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilib
    Maliyyə
    00:25
    Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:18
    Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcək
    Maliyyə
    00:04
    Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilib
    Maliyyə
    23:54
    Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdir
    Xarici siyasət
    23:43
    2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti