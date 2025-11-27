İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İstanbul derbisini idarə edəcək hakim açıqlanıb

    Futbol
    • 27 noyabr, 2025
    • 13:32
    İstanbul derbisini idarə edəcək hakim açıqlanıb

    Türkiyə Superliqasının XIV turunun "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununu idarə edəcək hakim müəyyənləşib.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, İstanbul derbisi Yasin Kola tapşırılıb.

    Qarşılaşma dekabrın 1-də, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, "Qalatasaray" 32 xalla liderdir. "Fənərbağça" 31 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.

    İstanbul derbisi "Fənərbağça" - "Qalatasaray" hakim Yasin Kol Türkiyə Superliqası

    Son xəbərlər

    14:59

    Agentlik rəsmisi: İlin ilk 10 ayında tibbi xidmətlərin sayında artım müşahidə olunub

    Sağlamlıq
    14:57

    Natiq Məmmədli: Hazırkı dövrdə media üçün əsas təhdidlərdən biri informasiya bolluğudur

    Media
    14:49

    "ARB 24" 7 yaşını qeyd edir

    Media
    14:40
    Foto

    Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    14:40

    Amerikalı 20 yaşlı basketbolçu aldığı zədədən sonra vəfat edib

    Komanda
    14:36

    İordaniya Azərbaycana investisiyaları artırmağa hazırdır

    Biznes
    14:34
    Foto
    Video

    Zəngəzur Milli Parkında bəbir və iki balası görüntülənib

    Ekologiya
    14:22

    İordaniya Azərbaycan vasitəsilə əczaçılıq məhsullarını regional bazarlara çıxarmağa hazırdır

    Biznes
    14:20

    Nazir: "Azərbaycan və İordaniya əməkdaşlığı genişləndirmək üçün mexanizmlər yaradacaq"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti