İstanbul derbisini idarə edəcək hakim açıqlanıb
Futbol
- 27 noyabr, 2025
- 13:32
Türkiyə Superliqasının XIV turunun "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununu idarə edəcək hakim müəyyənləşib.
"Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, İstanbul derbisi Yasin Kola tapşırılıb.
Qarşılaşma dekabrın 1-də, Bakı vaxtı ilə saat 21:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, "Qalatasaray" 32 xalla liderdir. "Fənərbağça" 31 xalla ikinci pillədə qərarlaşıb.
Son xəbərlər
14:59
Agentlik rəsmisi: İlin ilk 10 ayında tibbi xidmətlərin sayında artım müşahidə olunubSağlamlıq
14:57
Natiq Məmmədli: Hazırkı dövrdə media üçün əsas təhdidlərdən biri informasiya bolluğudurMedia
14:49
"ARB 24" 7 yaşını qeyd edirMedia
14:40
Foto
Ramin Məmmədov Bakıda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
14:40
Amerikalı 20 yaşlı basketbolçu aldığı zədədən sonra vəfat edibKomanda
14:36
İordaniya Azərbaycana investisiyaları artırmağa hazırdırBiznes
14:34
Foto
Video
Zəngəzur Milli Parkında bəbir və iki balası görüntülənibEkologiya
14:22
İordaniya Azərbaycan vasitəsilə əczaçılıq məhsullarını regional bazarlara çıxarmağa hazırdırBiznes
14:20