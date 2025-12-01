İspaniya millisinin və "Barselona"nın yarımmüdafiəçisi ağır zədə alıb
Futbol
- 01 dekabr, 2025
- 11:04
"Barselona"nın və İspaniyanın qadınlardan ibarət millisinin yarımmüdafiəçisi Aitana Bonmati ağır zədə alıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Kral Futbol Federasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb
Futbolçu millinin düşərgəsində olarkən, məşq zamanı sol fibulasını sındırıb. Onun müalicə üçün "Barselona"ya qayıdacağı bildirilib.
Qeyd edək ki, 27 yaşlı futbolçu bütün karyerasını "Barselona"da keçirib. O, Kataloniya klubunun heyətində Kral Kubokunun (7 dəfə), La Liqanın (6 dəfə), İspaniya Superkubokunun (5 dəfə) və UEFA Çempionlar Liqasının (3 dəfə) qalibi adını qazanıb. A.Bonmati İspaniya millisinin heyətində 2023-cü ildə dünya çempionu, 2025-ci ildə isə Avropa çempionu olub. O, "Qzıl top" mükafatının 3 qat qalibidir.
Son xəbərlər
11:48
Amerikalı basketbolçu: "Azərbaycanı çox sevirəm"Komanda
11:44
Azərbaycan Mərkəzi Bankı sığortaçı seçibMaliyyə
11:44
Hesablama Palatası "Şahdağ Turizm Mərkəzi"ndə yoxlamalar aparıb - EKSKLÜZİVTurizm
11:42
Lerikdə sitrus meyvələrinin satışıyla məşğul olmaq adı ilə narkotik vasitə satanlar saxlanılıbHadisə
11:41
Azərbaycan daha iki ölkədən kələm tədarük etməyə başlayıbASK
11:38
Bakıdakı biznes mərkəzi maliyyə vəziyyətini açıqlayıbBiznes
11:38
Foto
Şəhid övladları Türkiyənin GUHEM mərkəzində qış düşərgəsində iştirak ediblərDaxili siyasət
11:37
Azərbaycanda 600 min şagirdə informatikadan əlavə rəqəmsal bacarıqlar dərsi keçilirElm və təhsil
11:37