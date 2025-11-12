İslandiya millisinin kapitanı: "Azərbaycan yığması ilə matç bizim üçün çətin olacaq"
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 17:21
Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyun İslandiya millisi üçün çətin olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın futbolçusu Hakon Arnar Haraldsson mətbuat konfransında deyib.
Kapitan Azərbaycan komandasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Rəqib artıq gücünü artırıb. Sabah bizi çətin matç gözləyir. Düşünürəm ki, meydanda gərgin mübarizə gedəcək".
Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
17:45
Qazaxıstanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik haqqında Bəyannamə imzalanıbRegion
17:41
Foto
XTQ mənsublarının xüsusi tibb hazırlığı kursunun açılışı olubHərbi
17:38
"Yenilənmiş, 3-cü Milli Səviyyədə Müəyyən Edilmiş Töhfələr" sənədi təsdiqlənibİnfrastruktur
17:37
İqtisadiyyat Nazirliyi: Azərbaycan 10 ölkə ilə azad ticarət sazişləri imzalayıbBiznes
17:36
Foto
Ceyhun Bayramov Banqladeşin qeyri-rezident səfirini qəbul edibXarici siyasət
17:35
Sarayevo Bakı ilə müdafiə sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş imzalamağa ümid edirXarici siyasət
17:34
Azərbaycanda yeni peşə və kvalifikasiya standartları hazırlanacaqBiznes
17:32
Sabah Bakının 2 rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:27