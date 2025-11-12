İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İslandiya millisinin kapitanı: "Azərbaycan yığması ilə matç bizim üçün çətin olacaq"

    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 17:21
    İslandiya millisinin kapitanı: Azərbaycan yığması ilə matç bizim üçün çətin olacaq

    Azərbaycan yığmasına qarşı keçirəcəkləri oyun İslandiya millisi üçün çətin olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə komandanın futbolçusu Hakon Arnar Haraldsson mətbuat konfransında deyib.

    Kapitan Azərbaycan komandasına qarşı keçirəcəkləri DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin oyunu ilə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Rəqib artıq gücünü artırıb. Sabah bizi çətin matç gözləyir. Düşünürəm ki, meydanda gərgin mübarizə gedəcək".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan - İslandiya matçı sabah, 8-ci km qəsəbə stadionunda saat 21:00-da start götürəcək.

