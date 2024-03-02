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İlin ilk iki ayında milli çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI

İlin ilk iki ayında milli çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2024-cü ilin ilk iki ayında milli çempionatlarda ən çox qol vuran oyunçuların siyahısını açıqlayıb.
Futbol
2 Mart , 2024 09:39
İlin ilk iki ayında milli çempionatlarda ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb - SİYAHI

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) 2024-cü ilin ilk iki ayında milli çempionatlarda ən çox qol vuran oyunçuların siyahısını açıqlayıb.

“Report” qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ilin geridə qalan dönəmində daxili birincilikdə ən çox fərqlənən futbolçu Perunun “Sportinq Kristal” klubunun hücumçusu Martin Kauteruççodur.

36 yaşlı uruqvaylı forvard bu müddətdə iştirak etdiyi 5 oyunda rəqib qapılarına 13 dəfə yol tapıb.

Siyahıya dünyanın ən yüksək reytinqli 100 çempionatında və Braziliya əyalətlərinin yüksək divizionlarında çıxış edən futbolçular salınıb. Eyni sayda qol vuranların sıralaması klubların liqalarının reytinqinə əsasən müəyyənləşdirilib.

Futbolçu

Qol

Ölkəsi

Club (League)

1

Martin Kauteruçço

13

Uruqvay

“Sportinq Kristal” (Peru)

2

İmre Badalassi

12

İtaliya

“Tre Penne” (San Marino)

3

Luk de Yonq

10

Niderland

PSV

4

Duşan Vlahoviç

9

Serbiya

“Yuventus” (İtaliya)

5

Ezekyel Ponse

9

Argentina

AEK (Yunanıstan)

6

Robson

9

Braziliya

“Koritiba”

Paulo Baya

9

Braziliya

“Qoyas”

8

Samuel Pançotti

9

San Marino

“Folqore”

9

Lautaro Martines

8

Argentina

“İnter” (İtaliya)

10

Semih Kılıçsoy

8

Türkiyə

“Beşiktaş”

Rey Manaj

8

Albaniya

“Sivasspor” (Türkiyə)

12

Levi Qarsiya

8

Trinidad və T.

AEK (Yunanıstan)

13

Karlinyos

8

Braziliya

“Nova İquaçu”

Qonzalo Mastriani

8

Uruqvay

“Amerika Mineyro” (Braziliya)

15

Gilyerme Bissoli

8

Braziliya

“Buriram Yunayted” (Tailand)

16

Brad Yunq

8

İngiltərə

TNS (Uels)

17

Paulo Dibala

7

Argentina

“Roma” (İtaliya)

18

Bukayo Saka

7

İngiltərə

“Arsenal”

19

Rafa

7

Portuqaliya

“Benfika”

20

Kevin Denki

7

Toqo

“Serkl Brügge” (Belçika)

21

Cengiz Ündər

7

Türkiyə

“Fənərbağça”

Kşiştof Pyontek

7

Polşa

“Başakşəhər” (Türkiya)

23

Laurense Şankland

7

Şotlandiya

“Harts”

24

Frantsdi Pierrot

7

Haiti

“Makkabi” (Hayfa)

Din Devid

7

İsrail

“Makkabi” (Hayfa)

26

Pedro

7

Braziliya

“Flamenqo”

Dellatorre

7

Braziliya

“Mirassol”

28

Zakariya Savo

7

İsveç

“Aris” (Kipr)

Xuan Miritello

7

Argentina

“Asteras Tripolis” (Kipr)

30

David Fişer

7

İngiltərə

“Qlentoran” (Şim. İrlandiya)

31

Barnabas Varqa

7

Macarıstan

“Ferentsvaroş”

32

Conatan Makdonald

7

Kosta Rika

“San Karlos”

33

Mohamed ben Kacem

7

Mərakeş

“Kosmos” (San Marino)

34

Apostolos Stamatelopulos

7

Avstraliya

“Nyukasl Jets”

Valere German

7

Fransa

“Makartur” (Avstraliya)

36

Luk Montebelyo

7

Malta

“Hamrun Spartans”

37

Rodriqo Piloto

7

Portuqaliya

“Eskaldes” (Andorra)
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