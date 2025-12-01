İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Futbol
    • 01 dekabr, 2025
    • 17:00
    I Liqanın son 10 mövsümündə ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb

    Futbol üzrə Azərbaycan I Liqasının son 10 mövsümündə ən çox qol vuran futbolçular açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyahını Peşəkar Futbol Liqası açıqlayıb.

    Əvvəlki 9 çempionat və cari mövsüm I dövrədəki 9 turun oyunlarında ümumilikdə 1208 futbolçu qol sevinci yaşayıb.

    2016/2017 mövsümündən indiyədək olan dövrdə yalnız 9 futbolçu 40 və ya daha çox qol vurub.

    1. Bəhruz Teymurov - 87

    2. Sabir Allahquliyev – 58

    3. Seyxan Fərəcov – 53

    4. Elmir Rəhimzadə - 50

    5. Raul Yaqubzadə - 45

    6. Fərid Kərimzadə - 44

    7. Elnur Səmədov – 43

    8. Vüsal Əsgərov – 42

    9. Elşad Tağıyev - 41

