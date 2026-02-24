Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub
Futzal üzrə Yüksək Liqada XII turun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Şuşa"nı 12:5 hesabı ilə üstələyib.
Ardınca "Neftçi" İK U-19komandasına 16:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Günün son görüşündə isə "Baku Fire" "Lənkəran"dan güclü olub - 8:3.
Xal durumu: "Neftçi" İK – 28, "Araz-Naxçıvan" – 28, "Baku Fire" – 20, "Şuşa" – 15, U-19 – 6, Lənkəran – 0.
