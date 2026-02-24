İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub

    Futbol
    • 24 fevral, 2026
    • 19:34
    Futzal üzrə Yüksək Liqa: Araz-Naxçıvan və Neftçi İK turu itkisiz başa vurub

    Futzal üzrə Yüksək Liqada XII turun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, günün ilk matçında "Araz-Naxçıvan" "Şuşa"nı 12:5 hesabı ilə üstələyib.

    Ardınca "Neftçi" İK U-19komandasına 16:0 hesabı ilə qalib gəlib.

    Günün son görüşündə isə "Baku Fire" "Lənkəran"dan güclü olub - 8:3.

    Xal durumu: "Neftçi" İK – 28, "Araz-Naxçıvan" – 28, "Baku Fire" – 20, "Şuşa" – 15, U-19 – 6, Lənkəran – 0.

    futzal Azərbaycan Yüksək Liqası

    Son xəbərlər

    20:05

    Zelenski Aİ nümayəndələri ilə Rusiya tankerlərinə qarşı tədbirləri müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:04

    Kanada Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    20:03

    Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında üzgüçülük yarışı keçirilib

    Fərdi
    19:59

    İran XİN: ABŞ ilə razılaşmaya mümkün qədər tez nail olmaq olar

    Region
    19:53

    ABŞ Avropa və Yaxın Şərqdəki bazalara 150-dən çox təyyarə göndərib

    Digər ölkələr
    19:51

    ADDA ilə Təhsilin İnkişafı Fondu arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:43

    Pavel Durov: Rusiyada şəxsi həyat hüququnu və söz azadlığını boğmağa çalışırlar

    Region
    19:34

    Futzal üzrə Yüksək Liqa: "Araz-Naxçıvan" və "Neftçi" İK turu itkisiz başa vurub

    Futbol
    19:30
    Foto

    "Xocalı. Üç faciə – bir ağrı" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti