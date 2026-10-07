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    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 16:57
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib

    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, turnirin I təsnifat mərhələsinin ilk oyun günündə iki matç keçirilib.

    "Qaradağ Lökbatan" "Şəki"ni 12:0 hesabı ilə məğlub edib. "Şəmkir" isə evdə "Ağstafa Gəncləri"nə 1:5 hesabı ilə məğlub olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunda I təsnifat mərhələsinə oktyabrın 9-da yekun vurulacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku Qaradağ Lökbatan FK Şəki FK Şəmkir FK Ağstafa Gəncləri FK
    Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу
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