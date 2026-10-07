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    Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу

    Футбол
    • 07 октября, 2026
    • 17:11
    Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу

    Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первый игровой день I квалификационного раунда турнира были проведены два матча.

    "Гарадаг Локбатан" разгромил "Шеки" со счетом 12:0. "Шамкир" же на своем поле уступил "Молодежи Агстафы" ("Ağstafa Gəncləri") со счетом 1:5.

    Отметим, что I квалификационный раунд Кубка Азербайджана завершится 9 октября.

    Кубок Азербайджана Квалификационный раунд
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 2026/2027 mövsümünə start verilib
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