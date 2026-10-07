Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу
Футбол
- 07 октября, 2026
- 17:11
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Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день I квалификационного раунда турнира были проведены два матча.
"Гарадаг Локбатан" разгромил "Шеки" со счетом 12:0. "Шамкир" же на своем поле уступил "Молодежи Агстафы" ("Ağstafa Gəncləri") со счетом 1:5.
Отметим, что I квалификационный раунд Кубка Азербайджана завершится 9 октября.
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