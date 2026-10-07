Стартовал сезон 2026/2027 Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день I квалификационного раунда турнира были проведены два матча.

"Гарадаг Локбатан" разгромил "Шеки" со счетом 12:0. "Шамкир" же на своем поле уступил "Молодежи Агстафы" ("Ağstafa Gəncləri") со счетом 1:5.

Отметим, что I квалификационный раунд Кубка Азербайджана завершится 9 октября.