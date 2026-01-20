Fransa millisinin hücumçusu "Yuventus"a keçmək istəyir
Futbol
- 20 yanvar, 2026
- 11:12
Fransa millisinin və İngiltərənin "Kristal Pelas" klubunun futbolçusu Jan-Filipp Mateta İtaliya təmsilçisi "Yuventus"a keçmək istəyir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam edir. 28 yaşlı hücumçu bu həftənin sonunadək Turin komandasına qoşula bilər.
"Yuventus" forvardı mövsümün sonunadək icarəyə götürmək niyyətindədir. "Qoca sinyora" oyunçunun transfer hüququna da sahib olmağı planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Jan-Filipp Mateta cari mövsüm "Kristal Pelas"da 33 oyuna 10 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
11:35
Bəxtiyar Məmmədov: "Bakı metropolitenində qatarlararası intervallar minimum səviyyədədir"İnfrastruktur
11:30
Bəxtiyar Məmmədov: "28 May-Cəfər Cabbarlı arasında yeni piyada tunelinin qazıntı işlərinə başlanılıb"İnfrastruktur
11:29
Rusiyanın Xarkova hücumu nəticəsində 13 nəfər yaralanıb, bir nəfər ölübDigər ölkələr
11:26
Rusiyanın Kiyevə hücumu nəticəsində minlərlə ev istilik və susuz qalıbDigər ölkələr
11:19
"Bakı Metropoliteni": "Dərnəgül" depo ərazisində yol və metro infrastrukturu əlaqələndirilirİnfrastruktur
11:17
Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi 20 Yanvar faciəsinin qurbanlarını yad edibXarici siyasət
11:12
Fransa millisinin hücumçusu "Yuventus"a keçmək istəyirFutbol
11:10
Lerikdə qarın hündürlüyü 85 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVAEkologiya
11:07