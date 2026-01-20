İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Fransa millisinin hücumçusu "Yuventus"a keçmək istəyir

    Futbol
    20 yanvar, 2026
    • 11:12
    Fransa millisinin hücumçusu Yuventusa keçmək istəyir

    Fransa millisinin və İngiltərənin "Kristal Pelas" klubunun futbolçusu Jan-Filipp Mateta İtaliya təmsilçisi "Yuventus"a keçmək istəyir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə italiyalı insayder Nikolo Skira məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam edir. 28 yaşlı hücumçu bu həftənin sonunadək Turin komandasına qoşula bilər.

    "Yuventus" forvardı mövsümün sonunadək icarəyə götürmək niyyətindədir. "Qoca sinyora" oyunçunun transfer hüququna da sahib olmağı planlaşdırır.

    Qeyd edək ki, Jan-Filipp Mateta cari mövsüm "Kristal Pelas"da 33 oyuna 10 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

