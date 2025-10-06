İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Fransa klubu "Real"ın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:50
    Fransa klubu Realın futbolçusunu icarəyə götürmək istəyir
    Endrik

    Fransanın "Marsel" klubu İspaniya təmsilçisi "Real"ın futbolçusu Endriki icarəyə götürmək istəyir.

    "Report" "Le10Sport" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, mümkün keçid qış transfer dönəmində baş tuta bilər.

    19 yaşlı hücumçu Madrid komandasında forma şansı əldə edə bilmir.

    Qeyd edək ki, braziliyalı oyunçunun "Kral klubu" ilə 2030-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

    Real klubu Marsel klubu Endrik icarə

    Son xəbərlər

    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    11:22

    Premyer Liqanın VII turu "Şamaxı" klubu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti