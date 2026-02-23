İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Filip Ozobiç Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Zaur Ramazanovun nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 11:02
    Filip Ozobiç Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Zaur Ramazanovun nailiyyətini təkrarlayıb

    "TuranTovuz"un yarımmüdafiəçisi Filip Ozobiç Azərbaycan millisinin sabiq üzvü Zaur Ramazanovun nailiyyətini təkrarlayıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, buna "Zirə"yə 2:0 hesabı ilə qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının XXI turunun oyununda fərqlənməklə nail olub.

    Ozobiç turnirdə 70-ci qolunu vuraraq bu göstəricidə Ramazanova çatıb.

    Premyer Liqada 2016/2017 mövsümündə debüt edən Ozobiç "Qəbələ"də 16, "Qarabağ"da 35, "Neftçi"də 15 qol vurub. İndiki klubunda 4-cü dəfə fərqlənən yarımmüdafiəçi turnirdə 70 və daha çox qola sevinən 23-cü futbolçu olub. Ozobiç bu göstəricidə Zaur Ramazanova şərik olub.

    1. Nazim Əliyev - 183

    2. Müşfiq Hüseynov - 125

    3. Rövşən Əhmədov - 116

    4-5. Qurban Qurbanov - 115

    Samir Ələkbərov - 115

    6. Alay Bəhramov - 108

    7. Nadir Nəbiyev - 103

    8-9. Xaqani Məmmədov - 102

    Vadim Vasilyev - 102

    10. Kənan Kərimov - 101

    11. Musa Qurbanov - 94

    12. Fazil Pərvərov - 89

    13. Samir Musayev - 88

    14-15. Fərrux İsmayılov - 85

    İmamyar Süleymanov - 85

    16. Samir Əliyev - 84

    17. İsmayıl Məmmədov - 76

    18. İlham Məmmədov - 74

    19. Azər İsayev - 73

    20. Paşa Əliyev - 72

    21. Badri Kvaratsxeliya - 71

    22-23. Zaur Ramazanov - 70

    Filip Ozobiç - 70

    Qeyd edək ki, Ozobiç "23-lük"də karyerasını davam etdirən yeganə futbolçudur.

    Filip Ozobiç Misli Premyer Liqası Zaur Ramazanov Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    11:48

    SİMURQ Liseyi yeni "Yasamal" və "Gənclik" korpusları ilə şagird qəbulunu açıq elan edir!

    Biznes
    11:42

    Valideynlər oğlan övladlarını ilkin hərbi qeydiyyatdan keçirmək üçün "mygov"la müraciət edə bilərlər

    İKT
    11:40
    Foto

    Ağdərənin dörd kəndinə daha 63 ailə yola salınıb

    Daxili siyasət
    11:37
    Foto

    "ASAN xidmət indeksi" və "ASAN müraciət" informasiya sistemi üzrə ötənilki nəticələr açıqlanıb

    Daxili siyasət
    11:32

    İslandiyada Aİ-yə üzvlük danışıqlarının bərpası üzrə səsvermə keçirilə bilər

    Digər ölkələr
    11:31

    Azərbaycanın turizm bələdçiləri xarici qonaqların dilində danışa bilirmi? - ARAŞDIRMA

    Turizm
    11:30

    "Fulhem"in futbolçusu Premyer Liqada penalti rekordu müəyyənləşdirib

    Futbol
    11:28

    Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

    Daxili siyasət
    11:26

    Xalq şairi Səməd Vurğunun 120 illiyi qeyd ediləcək

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti