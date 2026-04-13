    Filip Ozobiç Azərbaycan futbolunun tarixinə düşüb

    • 13 aprel, 2026
    • 10:48
    Filip Ozobiç Azərbaycan futbolunun tarixinə düşüb

    "Turan Tovuz"un yarımmüdafiəçisi Filip Ozobiç Azərbaycan çempionatları tarixinin rekorduna imza atıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, 1992-ci ildən keçirilən turnirin tarixində ən çox qol vuran legioner və ya çempionatda legioner kimi debüt edib sonradan Azərbaycan vətəndaşlığı alanlar arasında ən yaxşı bombardir olub.

    Xorvatiya əsilli oyunçu bunu 72-ci qolunu vurmaqla gerçəkləşdirib. O, Misli Premyer Liqasının XXVII turunun "Sumqayıt"la ev görüşündə (2:1) fərqlənib.

    72-ci qolunu 225-ci matçında vuran Ozobiç Azərbaycan millisinin formasını geyinmiş gürcüstanlı Badri Kvaratsxeliyanın rekordunu geridə qoyub. "Kəpəz" və "Şəmkir"də oynamış forvard 132 matçda 71 qola imza atıb.

    Filip Premyer Liqada 4 klubda çıxış edib. İndiki komandasında 26 oyunda 6 qola sevinən futbolçu bunadək "Qəbələ" (46 oyunda 16 qol), "Qarabağ" (95 oyunda 35 qol) və "Neftçi"nin (58 oyunda 15 qol) uğurları üçün çalışıb.

    Qeyd edək ki, Premyer Liqada 2016/2017 mövsümündə debüt edən yarımmüdafiəçi "Qəbələ"də vurduğu 11 qolla həmin çempionatın bombardiri adına şərik olub.

