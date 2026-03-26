"FIFA Series – 2026": Azərbaycan millisinin Sent Lüsiya yığması ilə oyundan əvvəl açıq məşqi təşkil olunub
Futbol
- 26 mart, 2026
- 19:44
"FIFA Series – 2026" beynəlxalq turnirində Sent Lüsiya yığması ilə üz-üzə gələcək Azərbaycan millisi oyundan əvvəl məşqə çıxıb.
"Report"un məlumatına görə, Ayxan Abbasovun komandasının "Dalğa Arena"da gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub.
Futbolçular isinmə hərəkətlərinin ardından müxtəlif təmrinləri yerinə yetiriblər.
Qeyd edək ki, qarşılaşma martın 27-də Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda, saat 19:00-da start götürəcək.
