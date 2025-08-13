"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ"la oyunlar bizim üçün məyusedici ola bilər"

"Qarabağ"la Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsi oyunları "Ferentsvaroş" üçün məyusedici ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu Macarıstan komandasının baş məşqçisi Robbi Kin "M4 Sport"a açıqlamasında deyib.
O, Bolqarıstan təmsilçisi "Ludoqorets"ə evdə 3 cavabsız qolla qalib gəldikləri III təsnifat mərhələsinin cavab matçından sonra fikirlərini bölüşüb:
"Bu anlardan həzz almalısan. Çünki növbəti matç bizim üçün məyusedici ola bilər. Məncə, komanda bu sevincə layiqdir. Xüsusən də ikinci hissədəki oyuna görə. Lakin azarkeşləri də qeyd etməliyəm. Onların bizə enerji verdiyini hiss etdik".
45 yaşlı mütəxəssis Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqə qazanmaları ehtimalı barədə də danışıb:
"Sadəcə, növbəti görüşə fokuslanmışam. Amma oyunçulara dedim ki, bu himni dəfələrlə dinləmək istəyirsinizsə, masaya nə qoymalı olduğunuzu bilməlisiniz. Bu səviyyədə təhlükənin nə olduğunu hər kəs çox yaxşı bilir. Mən Çempionlar Liqasında oynamışam. Bunun nə olduğunu bilirəm. Futbolçularımın da bunu hiss etmələrini istəyirəm".
Qeyd edək ki, "Qarabağ" bu rəqibə qarşı ilk oyununu avqustun 19-da səfərdə, cavab matçını 27-də evdə keçirəcək.