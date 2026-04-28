"Fənərbağça"da növbəti prezident seçkilərinin tarixi açıqlanıb
Futbol
- 28 aprel, 2026
- 14:18
Türkiyənin "Fənərbağça" klubunda növbəti prezident seçkilərinin tarixi müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin hazırkı rəhbəri Sadəttin Saran klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
O, seçkilərin iyunun 6-7-də olacağını vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Sadəttin Saran 2025-ci ilin sentyabrından "Fənərbağça"nın prezidentidir.
