    DÇ-2026: Avropa zonası üzrə seçmə mərhələdə bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək

    Futbol
    • 13 oktyabr, 2025
    • 09:14
    DÇ-2026-nın Avropa zonası üzrə seçmə mərhələsində bu gün növbəti oyunlar keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, A, B, D, J qruplarında ümumilikdə 8 görüş baş tutacaq.

    Bu gün Ukrayna ilə qarşılaşacaq Azərbaycan millisinin yer aldığı D qrupunda İslandiya Fransanı qəbul edəcək.

    İsveç evdə Kosovo ilə üz-üzə gələcəksə, Belçika səfərdə Uelsin, Almaniya isə Şimali İrlandiyanın qonağı olacaq.

    DÇ-2026

    Seçmə mərhələ

    13 oktyabr

    A qrupu

    22:45. Şimali İrlandiya - Almaniya

    22:45. Slovakiya - Lüksemburq

    Xal durumu: Almaniya - 6, Şimali İrlandiya - 6, Slovakiya - 6, Lüksemburq - 0.

    B qrupu

    22:45. İsveç - Kosovo

    22:45. Sloveniya - İsveçrə

    Xal durumu: İsveçrə - 9, Kosovo - 4, Sloveniya - 2, İsveç - 1.

    D qrupu

    22:45. İslandiya - Fransa

    22:45. Ukrayna - Azərbaycan

    Xal durumu: Fransa - 9, Ukrayna - 4, İslandiya - 3, Azərbaycan - 1.

    J qrupu

    22:45. Uels - Belçika

    22:45. Şimali Makedoniya - Qazaxıstan

    Xal durumu: Şimali Makedoniya - 12, Belçika - 11, Uels - 10, Qazaxıstan - 6, Lixtenşteyn - 0.

