Çempionlar Liqasında qrup mərhələsinin təqvimi açıqlanıb

UEFA Çempionlar Liqasında 2021/2022 mövsümü üçün qrup mərhələsinin tam təqvimi açıqlanıb.

"Report"un məlumatına görə, qruplarda birinci turun oyunları 14-15 sentyabrda keçiriləcək. İlk 3 turun qarşılaşmalar Bakı vaxtı ilə saat 20:45 və 23:00-da, son 3 turun matçları isə Bakı vaxtı ilə saat 21:45 və 00:00-da başlayacaq.

I tur

14 sentyabr

Group E: Barcelona vs Bayern, Dynamo Kyiv vs Benfica

Group F: Young Boys vs Man. United (18:45 CET), Villarreal vs Atalanta

Group G: Sevilla vs Salzburg (18:45 CET), LOSC vs Wolfsburg

Group H: Chelsea vs Zenit, Malmö vs Juventus

15 sentyabr

Group A: Man. City vs Leipzig , Club Brugge vs Paris

Group B: Atlético de Madrid vs Porto, Liverpool vs AC Milan

Group C: Beşiktaş vs Dortmund (18:45 CET), Sporting CP vs Ajax

Group D: Sheriff vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Inter vs Real

II tur

28 sentyabr

Group A: Paris vs Man. City, Leipzig vs Club Brugge

Group B: AC Milan vs Atlético de Madrid, Porto vs Liverpool

Group C: Ajax vs Beşiktaş (18:45 CET), Dortmund vs Sporting CP

Group D: Shakhtar Donetsk vs Inter (18:45 CET), Real Madrid vs Sheriff

29 sentyabr

Group E: Bayern vs Dynamo Kyiv, Benfica vs Barcelona

Group F: Atalanta vs Young Boys (18:45 CET), Man. United vs Villarreal

Group G: Salzburg vs LOSC, Wolfsburg vs Sevilla

Group H: Zenit vs Malmö (18:45 CET), Juventus vs Chelsea

III tur

19 oktyabr

Group A: Club Brugge vs Man. City (18:45 CET), Paris vs Leipzig

Group B: Atlético de Madrid vs Liverpool, Porto vs AC Milan

Group C: Beşiktaş vs Sporting CP (18:45 CET), Ajax vs Dortmund

Group D: Shakhtar Donetsk vs Real Madrid, Inter vs Sheriff

20 oktyabr

Group E: Barcelona vs Dynamo Kyiv (18:45 CET), Benfica vs Bayern

Group F: Young Boys vs Villarreal, Man. United vs Atalanta

Group G: Salzburg vs Wolfsburg (18:45 CET), LOSC vs Sevilla

Group H: Chelsea vs Malmö, Zenit vs Juventus

IV tur

2 noyabr

Group E: Dynamo Kyiv vs Barcelona, Bayern vs Benfica

Group F: Villarreal vs Young Boys, Atalanta vs Man. United

Group G: Wolfsburg vs Salzburg (18:45 CET), Sevilla vs LOSC

Group H: Malmö vs Chelsea (18:45 CET), Juventus vs Zenit

3 noyabr

Group A: Man. City vs Club Brugge, Leipzig vs Paris

Group B: AC Milan vs Porto (18:45 CET), Liverpool vs Atlético de Madrid

Group C: Sporting CP vs Beşiktaş, Dortmund vs Ajax

Group D: Real Madrid vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff vs Inter

V tur

23 noyabr

Group E: Dynamo Kyiv vs Bayern (18:45 CET), Barcelona vs Benfica

Group F: Villarreal vs Man. United (18:45 CET), Young Boys vs Atalanta

Group G: Sevilla vs Wolfsburg, LOSC vs Salzburg

Group H: Malmö vs Zenit, Chelsea vs Juventus

24 noyabr

Group A: Man. City vs Paris, Club Brugge vs Leipzig

Group B: Atlético de Madrid vs AC Milan, Liverpool vs Porto

Group C: Beşiktaş vs Ajax (18:45 CET), Sporting CP vs Dortmund

Group D: Inter vs Shakhtar Donetsk (18:45 CET), Sheriff vs Real Madrid

VI tur

7 dekabr

Group A: Paris vs Club Brugge (18:45 CET), Leipzig vs Man. City (18:45 CET)

Group B: Porto vs Atlético de Madrid, AC Milan vs Liverpool

Group C: Dortmund vs Beşiktaş, Ajax vs Sporting CP

Group D: Real Madrid vs Inter, Shakhtar Donetsk vs Sheriff

8 dekabr

Group E: Benfica vs Dynamo Kyiv, Bayern vs Barcelona

Group F: Man. United vs Young Boys, Atalanta vs Villarreal

Group G: Salzburg vs Sevilla, Wolfsburg vs LOSC

Group H: Juventus vs Malmö (18:45 CET), Zenit vs Chelsea (18:45 CET)