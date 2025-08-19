Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Qarabağ" pley-off mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.
Futbol
19 avqust 2025 09:00
"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində ilk oyununa bu gün çıxacaq.

"Report"un məlumatına görə, "köhlən atlar" Macarıstanda "Ferentsvaroş"un qonağı olacaq.

Qarşılaşma "Ferentsvaroş" stadionunda, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da star götürəcək. Görüşü portuqaliyalı FIFA referisi Juan Pedru da Silva Pineyru idarə edəcək.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab matçı avqustun 27-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Qalib tərəf UEFA Çempionlar Liqasının, məğlub olan isə Avropa Liqasının əsas mərhələsinə qatılacaq.

"Real"ın futbolçusu Braziliya millisinin növbəti oyunlarını buraxacaq
19 avqust 2025 09:33
"Mançester Yunayted"in sabiq müdafiəçisi İspaniya klubuna keçib
19 avqust 2025 09:20
Premyer Liqa: "Araz-Naxçıvan" bu gün "Zirə"nin qonağı olacaq
19 avqust 2025 09:11
"Qalatasaray" "Mançester Siti"nin müdafiəçisini heyətinə qatmaq istəyir
19 avqust 2025 07:44
"Arsenal" braziliyalı futbolçu ilə maraqlanır
18 avqust 2025 22:44
"Qarabağ"ın kapitanı: "Ümid edirəm ki, Bakıya sərfəli nəticə ilə qayıdacağıq"
18 avqust 2025 21:36
Qurban Qurbanov: "Sabah "Ferentsvaroş"a qarşı səhvsiz oynamağa çalışacağıq"
18 avqust 2025 21:25
Rahid Əmirquliyev "Şahdağ Qusar"ın rəhbəri təyin olunub
18 avqust 2025 20:47
"Şamaxı" "Qarabağ"ın futbolçusunu heyətinə qatıb
18 avqust 2025 20:43
"Tottenhem" Argentina millisinin üzvü ilə müqavilə müddətini uzadıb
18 avqust 2025 19:32

