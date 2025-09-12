Çempionlar Liqası: Portuqaliyadakı oyun üçün "Qarabağ" azarkeşlərinə 500 yer ayrılıb
Futbol
- 12 sentyabr, 2025
- 14:46
Portuqaliyada "Benfika"ya qarşı keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunu üçün "Qarabağ" azarkeşlərinə 500 yer ayrılıb.
Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib.
Komandanı səfər matçında stadiondan dəstəkləmək istəyən fanatlar vauçerləri bu gün, saat 15:00-dan etibarən iTicket.az-da əldə edə bilərlər.
Biletlərin qiyməti 88 manatdır.
Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" oyunu sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.
Son xəbərlər
15:41
"FIFA Arena" layihəsi çərçivəsində Bakıda daha bir meydançanın açılışı olubFutbol
15:37
Ukrayna Baltik dənizində Rusiyanın ən böyük neft terminalına hücum edibDigər ölkələr
15:35
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaşları qəbul edibDaxili siyasət
15:34
Avrokomissiya Ukraynaya 40 milyon avro humanitar yardım ayırırDigər ölkələr
15:33
"Qarabağ"In rəqibinin baş məşqçisi avqust ayının ən yaxşısı seçilibFutbol
15:29
Foto
Qobustanda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi dəfn olunub – YENİLƏNİBHərbi
15:29
Ərdoğanın müavini Naxçıvana gəlib - YENİLƏNİBXarici siyasət
15:29
Azərbaycanın nar ixracı üçün zəruri sertifikatlaşdırma prosesləri sürətləndiriləcəkBiznes
15:24
Foto