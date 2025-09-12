İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Çempionlar Liqası: Portuqaliyadakı oyun üçün "Qarabağ" azarkeşlərinə 500 yer ayrılıb

    Futbol
    • 12 sentyabr, 2025
    • 14:46
    Çempionlar Liqası: Portuqaliyadakı oyun üçün Qarabağ azarkeşlərinə 500 yer ayrılıb

    Portuqaliyada "Benfika"ya qarşı keçiriləcək UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyunu üçün "Qarabağ" azarkeşlərinə 500 yer ayrılıb.

    Bu barədə "Report"a Ağdam təmsilçisindən məlumat verilib. 

    Komandanı səfər matçında stadiondan dəstəkləmək istəyən fanatlar vauçerləri bu gün, saat 15:00-dan etibarən iTicket.az-da əldə edə bilərlər. 

    Biletlərin qiyməti 88 manatdır. 

    Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" oyunu sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

