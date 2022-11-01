Haqqımızda

Çempionlar Liqası: "Portu" qrup qalibi olub, "Atletiko" avrokuboklarla vidalaşıb

Çempionlar Liqası: "Portu" qrup qalibi olub, "Atletiko" avrokuboklarla vidalaşıb UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu - VI tura start verilib.
Futbol
1 Noyabr , 2022 23:40
Çempionlar Liqası: Portu qrup qalibi olub, Atletiko avrokuboklarla vidalaşıb

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu - VI tura start verilib.

"Report"un məlumatına görə, artıq B qrupunda mübarizəyə yekun vurulub.

Portuqaliyada İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) komandasına 2:1 hesabı ilə qalib gələn "Portu" 1/8 finala qrup lideri kimi adlayıb. Madrid təmsilçisi sonuncu yeri tutaraq, avrokuboklarla vidalaşıb.

Almaniyada "Bayer"lə qolsuz heç-heçə edən Belçika "Brügge"si pley-offa ikinci yerin sahibi kimi yüksəlib. Qrup 3-cüsü olan Leverkuzen təmsilçisi isə mübarizəni Avropa Liqasının pley-off mərhələsində davam etdirəcək.

Çempionlar Liqası

Qrup mərhələsi, VI tur

1 noyabr

B qrupu

21:45. "Portu" (Portuqaliya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 2:1

Qollar: Mehdi Taremi, 5. Stiven Euştakiu, 24 - İvan Markano, 90+5 (avtoqol)

21:45. "Bayer" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika) - 0:0

Xal durumu: "Portu" - 12, "Brügge" - 11. "Bayer" - 5. "Atletiko" - 5.

Qeyd edək ki, "Portu" və "Brügge" ilə yanaşı, İtaliyanın "Napoli" və "İnter", İngiltərənin "Liverpul", "Mançester Siti" və "Çelsi", Almaniyanın "Bavariya" və "Borussiya" (Dortmund), İspaniyanın "Real Madrid", Fransanın PSJ və Portuqaliyanın "Benfika" komandaları pley-offa vəsiqə qazanıblar.

Bizim Facebook səhifəmizə abunə olun
Rus versiyası VideoЛига чемпионов: "Порту" стал лидером группы, "Атлетико" попрощался с еврокубками

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan daha iki ölkədən antifriz idxal etməyə başlayıb
Azərbaycan daha iki ölkədən antifriz idxal etməyə başlayıb
26 Oktyabr , 2022 10:12
Son sutkada Azərbaycanda 41 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb
Son sutkada Azərbaycanda 41 nəfər koronavirusa yoluxub, 1 nəfər ölüb
26 Oktyabr , 2022 19:16
Türkiyə Silahlı Qüvvələri şəhid verib
Türkiyə Silahlı Qüvvələri şəhid verib
27 Oktyabr , 2022 09:29
Elnur Məmmədov: Azərbaycan sülh gündəminə sadiqdir
Elnur Məmmədov: "Azərbaycan sülh gündəminə sadiqdir"
27 Oktyabr , 2022 20:49
Ermənistanda boşanmalar çoxalıb, yeni doğulanların sayı azalıb
Ermənistanda boşanmalar çoxalıb, yeni doğulanların sayı azalıb
28 Oktyabr , 2022 09:51
Bərdədə “Müharibə cinayətləri: Mülki şəxslərə hücum” adlı konfrans keçirilib
FotoBərdədə “Müharibə cinayətləri: Mülki şəxslərə hücum” adlı konfrans keçirilib
28 Oktyabr , 2022 12:10
Unibank nizamnamə kapitalını növbəti dəfə artıracaq
"Unibank" nizamnamə kapitalını növbəti dəfə artıracaq
28 Oktyabr , 2022 18:06
KİV: Britaniya xarici yardım xərclərini dondura bilər
KİV: "Britaniya xarici yardım xərclərini dondura bilər"
29 Oktyabr , 2022 05:20
Braziliyada keçirilən prezident seçkilərində solçu Lula da Silva qalib gəlib
Braziliyada keçirilən prezident seçkilərində solçu Lula da Silva qalib gəlib
31 Oktyabr , 2022 03:13
Peşəkar Futbol Liqası yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
FotoPeşəkar Futbol Liqası yeni əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb
31 Oktyabr , 2022 11:32

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi