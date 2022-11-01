Çempionlar Liqası: "Portu" qrup qalibi olub, "Atletiko" avrokuboklarla vidalaşıb

UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində sonuncu - VI tura start verilib.
"Report"un məlumatına görə, artıq B qrupunda mübarizəyə yekun vurulub.
Portuqaliyada İspaniyanın "Atletiko" (Madrid) komandasına 2:1 hesabı ilə qalib gələn "Portu" 1/8 finala qrup lideri kimi adlayıb. Madrid təmsilçisi sonuncu yeri tutaraq, avrokuboklarla vidalaşıb.
Almaniyada "Bayer"lə qolsuz heç-heçə edən Belçika "Brügge"si pley-offa ikinci yerin sahibi kimi yüksəlib. Qrup 3-cüsü olan Leverkuzen təmsilçisi isə mübarizəni Avropa Liqasının pley-off mərhələsində davam etdirəcək.
Çempionlar Liqası
Qrup mərhələsi, VI tur
1 noyabr
B qrupu
21:45. "Portu" (Portuqaliya) - "Atletiko" (Madrid, İspaniya) - 2:1
Qollar: Mehdi Taremi, 5. Stiven Euştakiu, 24 - İvan Markano, 90+5 (avtoqol)
21:45. "Bayer" (Almaniya) - "Brügge" (Belçika) - 0:0
Xal durumu: "Portu" - 12, "Brügge" - 11. "Bayer" - 5. "Atletiko" - 5.
Qeyd edək ki, "Portu" və "Brügge" ilə yanaşı, İtaliyanın "Napoli" və "İnter", İngiltərənin "Liverpul", "Mançester Siti" və "Çelsi", Almaniyanın "Bavariya" və "Borussiya" (Dortmund), İspaniyanın "Real Madrid", Fransanın PSJ və Portuqaliyanın "Benfika" komandaları pley-offa vəsiqə qazanıblar.