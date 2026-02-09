"Nyukasl" - "Qarabağ" oyununda azərbaycanlı azarkeşlər üçün ayrılmış biletlərin qiyməti açıqlanıb
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 15:03
UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində keçiriləcək "Nyukasl" (İngiltərə) - "Qarabağ" matçını stadiondan izləmək və Ağdam təmsilçisi dəstəkləmək istəyən azarkeşlər üçün ayrılmış vauçerlər iTicket.az saytında onlayn şəkildə satışda çıxarılıb.
"Köhlən atlar"ın mətbuat xidmətindən "Report"a verilən məlumata görə, biletlərin qiyməti 115 manat təşkil edir.
Vauçerləri ilkin olaraq iTicket.az-dan əldə etmək lazımdır. Oyun gününə qədər isə biletlər sifariş zamanı göstərilən e-mail ünvanına iTicket.az-ın rəsmi e-maili vasitəsilə göndəriləcək. Azarkeşlər üçün "ST James' Park"da 2466 yer ayrılıb.
Qeyd edək ki, "Nyukasl" - "Qarabağ" oyunu fevralın 24-də, Bakı vaxtı ilə 23:59-da start götürəcək.
