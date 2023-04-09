Bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısı yenilənib

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısını yeniləyib.

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısını yeniləyib.

“Report”un məlumatına görə, qurum 500-dən çox qol vuran futbolçuların adlarını cədvəldə göstərib.

Futbol tarixində 24 oyunçu bunu bacarıb ki, onlardan 5-i hazırda karyerasını davam etdirir.