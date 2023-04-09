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Bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısı yenilənib

Bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısı yenilənib Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısını yeniləyib.
Futbol
9 Aprel , 2023 09:54
Bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısı yenilənib

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısını yeniləyib.

“Report”un məlumatına görə, qurum 500-dən çox qol vuran futbolçuların adlarını cədvəldə göstərib.

Futbol tarixində 24 oyunçu bunu bacarıb ki, onlardan 5-i hazırda karyerasını davam etdirir.

Futbolçu

Millisi

Karyerası

Qollar

1

Kriştianu Ronaldu

Portuqaliya

2002-

834

2

Lionel Messi

Argentina

2004-

804

3

Pele

Braziliya

1957-1977

762

4

Romario

Braziliya

1985-2007

755

5

Ferens Puşkaş

Macarıstan, İspaniya

1943-1966

724

6

Jozef Biscan

Avstriya

1931-1955

722

7

Cimmi Cons

Şimali İrlandiya

1947-1964

648

8

Herd Müller

Almaniya

1964-1981

634

9

Co Bambrik

Şimali İrlandiya

1926-1943

629

10

Abe Lenstra

Niderland

1936-1963

624

11

Eysebiu

Portuqaliya

1957-1978

619

12

Robert Levandovski

Polşa

2008-

593

13

Qlenn Ferquson

Şimali İrlandiya

1987-2011

563

14

Zlatan İbrahimoviç

İsveç

1999-

561

15

Fernando Peyroteo

Portuqaliya

1937-1949

553

16

Uve Zeeler

Almaniya

1954-1978

552

17

Cimmi Makqrori

Şotlandiya

1922-1937

552

18

Alfredo Di Stefano

Argentina, İspaniya

1945-1966

530

19

Luis Suares

Uruqvay

2005-

529

20

Dyorqi Sarosi

Macarıstan

1930-1948

517

21

Roberto Dinamite

Braziliya

1971-1992

511

22

Uqo Sançes

Meksika

1976-1997

507

23

İmre Sklosser

Macarıstan

1905-1928

504

24

Frants Binder

Avstriya, Almaniya

1930-1949

503
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