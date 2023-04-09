Bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısı yenilənib

Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası (IFFHS) bütün dövrlərin ən məhsuldar futbolçularının siyahısını yeniləyib.
“Report”un məlumatına görə, qurum 500-dən çox qol vuran futbolçuların adlarını cədvəldə göstərib.
Futbol tarixində 24 oyunçu bunu bacarıb ki, onlardan 5-i hazırda karyerasını davam etdirir.
|
|
Futbolçu
|
Millisi
|
Karyerası
|
Qollar
|
1
|
Kriştianu Ronaldu
|
Portuqaliya
|
2002-
|
834
|
2
|
Lionel Messi
|
Argentina
|
2004-
|
804
|
3
|
Pele
|
Braziliya
|
1957-1977
|
762
|
4
|
Romario
|
Braziliya
|
1985-2007
|
755
|
5
|
Ferens Puşkaş
|
Macarıstan, İspaniya
|
1943-1966
|
724
|
6
|
Jozef Biscan
|
Avstriya
|
1931-1955
|
722
|
7
|
Cimmi Cons
|
Şimali İrlandiya
|
1947-1964
|
648
|
8
|
Herd Müller
|
Almaniya
|
1964-1981
|
634
|
9
|
Co Bambrik
|
Şimali İrlandiya
|
1926-1943
|
629
|
10
|
Abe Lenstra
|
Niderland
|
1936-1963
|
624
|
11
|
Eysebiu
|
Portuqaliya
|
1957-1978
|
619
|
12
|
Robert Levandovski
|
Polşa
|
2008-
|
593
|
13
|
Qlenn Ferquson
|
Şimali İrlandiya
|
1987-2011
|
563
|
14
|
Zlatan İbrahimoviç
|
İsveç
|
1999-
|
561
|
15
|
Fernando Peyroteo
|
Portuqaliya
|
1937-1949
|
553
|
16
|
Uve Zeeler
|
Almaniya
|
1954-1978
|
552
|
17
|
Cimmi Makqrori
|
Şotlandiya
|
1922-1937
|
552
|
18
|
Alfredo Di Stefano
|
Argentina, İspaniya
|
1945-1966
|
530
|
19
|
Luis Suares
|
Uruqvay
|
2005-
|
529
|
20
|
Dyorqi Sarosi
|
Macarıstan
|
1930-1948
|
517
|
21
|
Roberto Dinamite
|
Braziliya
|
1971-1992
|
511
|
22
|
Uqo Sançes
|
Meksika
|
1976-1997
|
507
|
23
|
İmre Sklosser
|
Macarıstan
|
1905-1928
|
504
|
24
|
Frants Binder
|
Avstriya, Almaniya
|
1930-1949
|
503