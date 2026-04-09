Braziliya çempionatında 10 tur ərzində 10 komanda baş məşqçisini dəyişib
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 16:28
Braziliya A Seriyasında baş məşqçi dəyişiklikləri ilə bağlı maraqlı statistika qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, yanvarın 28-də start götürən 2026-cı il mövsümünün geridə qalan 10 turu ərzində 20 komandadan 10-u artıq baş məşqçisini dəyişib.
"Korintians", "Şapekoense", "Botafoqo", "Santos", "Kruzeyro", "San-Paulu", "Flamenqo", "Remo", "Vasko da Qama" və "Atletiko Mineyro" klublarının baş məşqçiləri istefaya göndərilib. Bu qərarlar nəticəsində Xorxe Sampaoli və Tite kimi tanınmış mütəxəssislər, həmçinin sabiq futbolçular Filipe Luis və Ernan Krespo işsiz qalıblar.
Qeyd edək ki, 10 turdan sonra turnir cədvəlinə 25 xal toplayan "Palmeyras" başçılıq edir.
