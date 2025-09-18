İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    "Benfika" baş məşqçi Joze Mourinyo ilə müqavilə imzalayıb

    Futbol
    • 18 sentyabr, 2025
    • 18:47
    Benfika baş məşqçi Joze Mourinyo ilə müqavilə imzalayıb

    Portuqaliyanın "Benfika" klubu Joze Mourinyonu baş məşqçi postuna təyin etdiklərini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Lissabon təmsilçisi ilə 62 yaşlı mütəxəssis arasında imzalanan müqavilənin müddəti 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər davam edəcək.

    Qeyd edək ki, Joze Mourinyo bu postda ötən gün istefaya göndərilən Brunu Lajeni əvəzləyib.

    Laje Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"a 2:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra işindən qovulub.

    "Benfika" - "Qarabağ" "Benfika" klubu Baş məşqçi Joze Mourinyo
    Mourinho announced as new Benfica head coach following Lage sacking

    Son xəbərlər

    19:45

    Azərbaycan Aİ-yə qadın sahibkarlığının inkişafı üzrə üçillik strateji plan təqdim edəcək

    Biznes
    19:44

    "Aston Martin"in ehtiyat sürücüsü: Bakı treki çətin, eyni zamanda ən sürətlilərdən biridir

    Formula 1
    19:35

    Corat qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq

    Hadisə
    19:30

    Parisdə polis etirazçılara qarşı gözyaşardıcı qazdan istifadə edib - YENİLƏNİB-7

    Digər ölkələr
    19:28

    "Deloitte" Azərbaycanın biznes perspektivləri ilə bağlı növbəti hesabatını açıqlayıb

    Biznes
    19:26

    Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazana bilər

    Fərdi
    19:25

    Bolqarıstan parlamenti hökumətə qarşı beşinci etimadsızlıq səsverməsini rədd edib

    Digər ölkələr
    19:24

    Qazaxıstanda Süni İntellekt və Rəqəmsal İnkişaf Nazirliyi yaradılıb

    Region
    19:11

    Tramp: Neftin ucuzlaşması Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sona çatmasına səbəb ola bilər - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti