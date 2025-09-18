"Benfika" baş məşqçi Joze Mourinyo ilə müqavilə imzalayıb
Futbol
- 18 sentyabr, 2025
- 18:47
Portuqaliyanın "Benfika" klubu Joze Mourinyonu baş məşqçi postuna təyin etdiklərini açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Lissabon təmsilçisi ilə 62 yaşlı mütəxəssis arasında imzalanan müqavilənin müddəti 2026/2027 mövsümünün sonuna qədər davam edəcək.
Qeyd edək ki, Joze Mourinyo bu postda ötən gün istefaya göndərilən Brunu Lajeni əvəzləyib.
Laje Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"a 2:3 hesablı məğlubiyyətdən sonra işindən qovulub.
