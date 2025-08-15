Haqqımızda

"Bavariya" "Çelsi"nin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb

"Bavariya" "Çelsi"nin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb Almaniyanın "Bavariya" klubu İngiltərə təmsilçisi "Çelsi"də çıxış edən Kristofer Nkunkunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır.
Futbol
15 avqust 2025 15:01
Bavariya Çelsinin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb

Almaniyanın "Bavariya" klubu İngiltərə təmsilçisi "Çelsi"də çıxış edən Kristofer Nkunkunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.

Münhen təmsilçisi hücumçu ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. "Zadəganlar" isə forvardı satmağa hazırdır. Oyunçu özü də Almaniya klubuna keçməkdə maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Nkunku ötən mövsüm "Çelsi" formasında 48 oyunda 15 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun paytaxt təmsilçisi ilə 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
Ərdoğan regionda sülh gündəliyində nümayiş etdirdiyi liderliyə görə İlham Əliyevi təbrik edib
9 avqust 2025 17:53
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
Donald Tramp Ağ Evin rəmzi açarını Prezident İlham Əliyevə təqdim edib
9 avqust 2025 04:53
Ağ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
FotoAğ Ev Azərbaycan və Ermənistan liderlərini gözləyir - VİDEO
8 avqust 2025 22:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi