"Bavariya" "Çelsi"nin hücumçusu üçün danışıqlara başlayıb

Almaniyanın "Bavariya" klubu İngiltərə təmsilçisi "Çelsi"də çıxış edən Kristofer Nkunkunu heyətinə qatmaq üçün danışıqlar aparır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sky Sports" nəşri məlumat yayıb.
Münhen təmsilçisi hücumçu ilə müqavilə imzalamaq niyyətindədir. "Zadəganlar" isə forvardı satmağa hazırdır. Oyunçu özü də Almaniya klubuna keçməkdə maraqlıdır.
Qeyd edək ki, Nkunku ötən mövsüm "Çelsi" formasında 48 oyunda 15 qol və 5 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun paytaxt təmsilçisi ilə 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.