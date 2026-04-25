    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: "Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm"

    Futbol
    • 25 aprel, 2026
    • 14:22
    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Toğrul Tapdıqlı: Yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi yaxşı komanda olacaq.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu yığmanın üzvü Toğrul Tapdıqlı jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    Təlim-məşq toplanışı barədə danışan hücumçu komandanın yeni yığıldığını söyləyib:

    "Bu, bizim ilk toplanışımızdır. Hələlik bir az boşluqlar mövcuddur. Qarşıda vaxtımız da var. Bu boşluqları aradan qaldıracağımıza və yaxşı komanda olacağımıza ümid edirəm".

    T.Tapdıqlı aprelin 13-dən hazırlıq prosesində olduqlarını xatırladıb:

    "Sabah təlim-məşq toplanışı başa açır. 2027-ci ildəki dünya çempionatına hazırlaşmaq üçün buradayıq. Həmin yarışa Özbəkistanla birlikdə ev sahibliyi edəcəyik. Məşqlər çox yaxşı keçir. Peşəkar mütəxəssislərlə birlikdə işlədiyimiz hiss olunur. Yeni məşqçilər korpusuna uyğunlaşmaq çoz asandır. Bir-birimizi başa düşürük. Bizdən istədiklərini verməyə çalışırıq. Baş məşqçi daha çox oyuna nəzərət etməyimizi tələb edir. Həm də rahat oynamağımızı istəyir".

    O, futbolçularda uyğunlaşma probleminin də olmadığını sözlərinə əlavə edib:

    "Çempionatda bir yerdə oynayıyıq, bir-birimizi tanıyırıq. Müxtəlif milli komandalarda birlikdə olmuşuq. Bir-birimizə bələdik".

    Xatırladaq ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olacaq. Komanda 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.

