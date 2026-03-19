    Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    • 19 mart, 2026
    • 10:00
    Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin heyəti açıqlanıb.

    "Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, komanda bu gündən martın 21-dək Bakıda təlim-məşq toplanışı keçirəcək.

    U-19 martın 22-dən 30-dək Litvanın Kaunas şəhərində Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin ilk raundunda iştirak edəcək.

    B Liqasının 6-cı qrupunda yer alan U-19 Litva və Şimali İrlandiyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşacaq.

    U-19-un heyəti və oyunlarının təqvimi:

    N. Ad / Soyad Klub
    1 Məhdi Həsənov Neftçi
    2 Rauf Əyyubov Sabah
    3 Həzrət Səmədov Sabah
    4 Murad Qurbanov Zirə
    5 Məhəmmədəli Məmmədov Turan Tovuz
    6 Tuncay Əhmədov Sabah
    7 Tunar Muradov Turan Tovuz
    8 Əhməd Vəliyev Qarabağ
    9 Nadir Nəsibli MOİK
    10 İlkin Həzizadə Sumqayıt
    11 Əli Qazibəyov Qarabağ
    12 Abdulaziz Cabbarlı Qarabağ
    13 İbrahim Babayev Barselona
    14 Nurlan Zeynallı Sumqayıt
    15 Vusal Kərimov Neftçi
    16 Nicat Məhərrəmov Neftçi
    17 Əli Əliyev Qarabağ
    18 İslam Həsənov Qrafiçar (Serbiya)
    19 Əli İbrahim Qarabağ
    20 Nicat Nərimanov Brommapoykarna İF (İsveç)

    25 mart

    20:00. Azərbaycan (U-19) – Litva (U-19)

    Kaunas, "Raudondvario" stadionu

    28 mart

    17:00. Şimali İrlandiya (U-19) – Azərbaycan (U-19)

    Kaunas, "Raudondvario" stadionu

