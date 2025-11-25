İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 17:02
    Azərbaycanın U-19 millisi Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb

    19 yaşadək qadın futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində ilk oyununa çıxıb.

    "Report" xəbər verir ki, B Liqasının V qrupunda yer alan yığma Şimali Makedoniyanın Strumitsa şəhərində Sloveniyanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə qarşılaşıb.

    "Kukus" stadionunda keçirilən görüş rəqibin 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Qeyd edək ki, U-19 qrupda növbəti oyununu noyabrın 28-də Şimali Makedoniya yığmasına qarşı keçirəcək.

    U-19 qız futbolçular Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Strumitsa şəhəri

