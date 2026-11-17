Azərbaycanın U-17 millisi Litva ilə heç-heçə edib
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 15:50
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17 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2026/2027 mövsümündə Avropa çempionatının seçmə mərhələsinin I raundunda növbəti oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, Emin Mustafayevin baş məşqçi olduğu komanda Litvanın müvafiq yaş qrupundan olan yığması ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. 65-ci dəqiqədə Rəsul Balakişiyev bərabərlik qoluna imza atıb.
Xatırladaq ki, U-17 daha əvvəl Şimali İrlandiya (0:4) və Almaniyaya (0:7) məğlub olub.
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