Azərbaycanın U-15 yığması UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib
Futbol
- 18 noyabr, 2025
- 14:01
Azərbaycanın 15 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi UEFA İnkişaf Turnirində ilk oyununu keçirib.
"Report"un məlumatına görə, U-15 Monteneqro ilə üz-üzə gəlib.
Kişineuda yerləşən Moldova Futbol Federasiyasının Texniki Mərkəzində keçirilən görüş rəqibin 1:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, U-15 turnirdə ikinci matçını noyabrın 20-də Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirəcək.
