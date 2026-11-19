Azərbaycanın minifutbol millisi Avropa reytinqində ikinci pillədə qərarlaşıb
Futbol
- 19 noyabr, 2026
- 10:51
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Minifutbol üzrə Azərbaycan millisi Avropa reytinqində ikinci pillədə qərarlaşıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Minifutbol Federasiyasından məlumat verilib.
Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu komanda Avropa Minifutbol Federasiyasının açıqladığı reytinqdə 1480 xalla ikinci sırada yer alıb.
Serbiya (1515) birinci, Rumıniya (1200) üçüncü olub.
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