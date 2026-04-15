    Futbol
    • 15 aprel, 2026
    • 10:06
    Azərbaycanın futzal millisi Qazaxıstanla ikinci yoldaşlıq oyununa çıxacaq

    Azərbaycanın futzal millisi bu gün növbəti yoldaşlıq oyununu keçirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin başçılıq etdiyi komanda Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşacaq.

    Oyun Aktau şəhərindəki "BS Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.

    Qeyd edək ki, komandalar arasında iki gün əvvəl keçirilən görüşdə meydan sahibləri 9:2 hesablı qələbə qazanıb.

    Futzal üzrə Azərbaycan millisi Futzal üzrə Qazaxıstan millisi Yevgeni Kukseviç BS Arena

