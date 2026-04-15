Azərbaycanın futzal millisi Qazaxıstanla ikinci yoldaşlıq oyununa çıxacaq
Futbol
- 15 aprel, 2026
- 10:06
Azərbaycanın futzal millisi bu gün növbəti yoldaşlıq oyununu keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, Yevgeni Kukseviçin başçılıq etdiyi komanda Qazaxıstan yığması ilə qarşılaşacaq.
Oyun Aktau şəhərindəki "BS Arena"da, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da start götürəcək.
Qeyd edək ki, komandalar arasında iki gün əvvəl keçirilən görüşdə meydan sahibləri 9:2 hesablı qələbə qazanıb.
Son xəbərlər
12:41
Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar varFutbol
12:32
Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
12:25
"Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
12:23
Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadırDigər ölkələr
12:18
"Qarabağ" 700 manat cərimələnibFutbol
12:18
Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıbBiznes
12:09
Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edirRegion
12:02
Armands Krauze: Latviya Qarabağda meşələrin bərpasına kömək etməyə hazırdır - MÜSAHİBƏQarabağ
12:00
Foto