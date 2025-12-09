İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Futbol
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:08
    Azərbaycanın futzal liqalarında qış transfer pəncərəsi 2026-cı ilin yanvarında açılacaq

    Azərbaycanın futzal üzrə Yüksək və I Liqasında qış "transfer pəncərəsi" 2026-cı ilin yanvarında açılacaq.

    Bu barədə "Report"a Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Qış "transfer pəncərəsi" gələn il yanvarın 6-da açılacaq.

    Komandalar yeni transferlərini fevralın 6-sı, axşam saat 23:59-a qədər qeydiyyatdan keçirə biləcəklər.

    Azərbaycan Futzal Federasiyası qış "transfer pəncərəsi" Yüksək Liqa

