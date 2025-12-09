Azərbaycanın futzal liqalarında qış "transfer pəncərəsi" 2026-cı ilin yanvarında açılacaq
Futbol
- 09 dekabr, 2025
- 11:08
Azərbaycanın futzal üzrə Yüksək və I Liqasında qış "transfer pəncərəsi" 2026-cı ilin yanvarında açılacaq.
Bu barədə "Report"a Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Qış "transfer pəncərəsi" gələn il yanvarın 6-da açılacaq.
Komandalar yeni transferlərini fevralın 6-sı, axşam saat 23:59-a qədər qeydiyyatdan keçirə biləcəklər.
