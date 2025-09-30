Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb
Futbol
- 30 sentyabr, 2025
- 11:22
Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayev təyinat alıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, o, UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində keçiriləcək "Brann" (Norveç) – "Utrext" (Niderland) matçının baş hakimi olacaq.
Ə.Ağayevə Zeynal Zeynalov və Akif Əmirəli kömək edəcəklər. Dördüncü hakim funksiyasını İnqilab Məmmədov yerinə yetirəcək. Macarıstanlı Tomaş Baqnar VAR, Ferents Karako isə AVAR kimi fəaliyyət göstərəcək.
Qarşılaşma oktyabrın 2-də Bergen şəhərindəki "Brann" stadionunda keçiriləcək.
Son xəbərlər
12:01
Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:59
Foto
III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilibFərdi
11:59
XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunurMədəniyyət siyasəti
11:57
Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə veribDaxili siyasət
11:57
MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
11:56
2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edibCOP29
11:56
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
11:56
Foto
Video
FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçiribHadisə
11:55