Azərbaycan Premyer Liqasının tam təqvimi açıqlanıb

Futbol üzrə Azərbaycan Premyer Liqasında və ölkə kubokunda 2021/2022 mövsümünün tam təqvimi açıqlanıb.

"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən təqvimi təqdim edir.

I tur



14 avqust

1. “Sabah” (Bakı) – “Səbail” (Bakı)

2. “Keşlə” (Bakı) – “Sumqayıt” (Sumqayıt)



15 avqust

3. “Zirə” (Bakı) – “Qarabağ” (Ağdam)

4. “Neftçi” (Bakı) – “Qəbələ” (Qəbələ)

17-18 avqust: Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları

19 avqust: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyunları

II tur

21 avqust

5. “Sumqayıt” – “Sabah”

6. “Qəbələ” – “Keşlə”

22 avqust

7. “Qarabağ” – “Səbail”

8. “Zirə” – “Neftçi”

24-25 avqust: Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları

26 avqust: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin püşkatması

26 avqust: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları

27 avqust: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin püşkatması

1 sentyabr: DÇ-2022 – Lüksemburq – Azərbaycan

2 sentyabr: AÇ – Xorvatiya U-21 - Azərbaycan U-21

4 sentyabr: DÇ-2022 – İrlandiya – Azərbaycan

7 sentyabr: DÇ-2022 – Azərbaycan – Portuqaliya

7 sentyabr: AÇ - Avstriya U-21 - Azərbaycan U-21

III tur

11 sentyabr

9. “Keşlə” – “Zirə”

10. “Sabah” – “Qəbələ”

12 sentyabr

11. “Səbail” – “Sumqayıt”

12. “Neftçi” - “Qarabağ”

14-15 sentyabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turu

16 sentyabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 1-ci turu

IV tur

18 sentyabr

13. “Qəbələ” – “Səbail”

14. “Zirə” – “Sabah”

19 sentyabr

15. “Neftçi” – “Keşlə”

20 sentyabr

16. “Qarabağ” – “Sumqayıt”

V tur

25 sentyabr

17. “Keşlə” – “Qarabağ”

18. “Səbail” – “Zirə”

26 sentyabr

19. “Sabah” – “Neftçi”

20. “Sumqayıt” – “Qəbələ”

28-29 sentyabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 2-ci turu

30 sentyabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 2-ci turu

VI tur

1 oktyabr

21. “Zirə” – “Sumqayıt”



2 oktyabr

22. “Neftçi” - “Səbail”

23. “Keşlə” - “Sabah”



3 oktyabr

24. “Qarabağ” – “Qəbələ”

8 oktyabr: AÇ – Azərbaycan U-21 – Finlandiya U-21

9 oktyabr: DÇ-2022 – Azərbaycan – İrlandiya

12 oktyabr: DÇ-2022– Serbiya – Azərbaycan

12 oktyabr: AÇ - Azərbaycan U-21 – Xorvatiya U-21

13 oktyabr

Ehtiyat gün

VII tur

16 oktyabr



25. “Səbail” – “Keşlə”

26. “Qəbələ” – “Zirə”



17 oktyabr

27. “Sabah” – “Qarabağ”

28. “Sumqayıt” – “Neftçi”



19-20 oktyabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turu

21 oktyabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 3-cü turu

II dövrə

VIII tur



23 oktyabr

29. “Sabah” – “Sumqayıt”

30. “Neftçi” – Zirə”

24 oktyabr

31. “Keşlə” – Qəbələ”



25 oktyabr

32. “Səbail” – “Qarabağ”



IX tur



30 oktyabr

33. “Qarabağ” – “Neftçi”

34. “Zirə” – “Keşlə”



31 oktyabr

35. “Qəbələ” – “Sabah”

36. “Sumqayıt” – “Səbail”



2-3 noyabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turu

4 noyabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü turu

X tur

6 noyabr

37. “Sabah” – “Zirə”

38. “Keşlə” – “Neftçi”

7 noyabr

39. “Sumqayıt” – “Qarabağ”

40. “Səbail” – “Qəbələ”



11 noyabr: DÇ-2022 - Azərbaycan – Lüksemburq

12 noyabr: AÇ – Azərbaycan U-21 – Avstriya U-21

14 noyabr: DÇ-2022 – Azərbaycan – Qətər

16 noyabr: AÇ – Azərbaycan U-21 – Norveç U-21

XI tur



19 noyabr

41. “Qarabağ” – “Keşlə”



20 noyabr

42. “Neftçi” – “Sabah”

43. “Zirə” – Səbail”



21 noyabr

44. “Qəbələ” – “Sumqayıt”



23-24 noyabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turu

25 noyabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 5-ci turu

XII tur

27 noyabr

45. “Səbail” – “Neftçi”

46. “Sabah” – “Keşlə”



28 noyabr

47. “Sumqayıt” – “Zirə”



29 noyabr

48. “Qəbələ” – “Qarabağ”



1 dekabr

Ehtiyat gün



XIII tur



4 dekabr

49. “Qarabağ” – “Sabah”

50. “Keşlə” – “Səbail”

5 dekabr

51. “Neftçi” – “Sumqayıt”

52. “Zirə” - “Qəbələ”



7-8 dekabr: Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turu

9 dekabr: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının qrup mərhələsinin 6-cı turu



10-11 dekabr

Azərbaycan Kuboku

1/8 final mərhələsinin oyunları

13 dekabr: Çempionlar Liqasının 1/8 final, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/16 final mərhələsinin püşkatması



XIV tur



15 dekabr

53. “Qəbələ” – “Neftçi”

54. “Sumqayıt” – “Keşlə”



16 dekabr

55. “Qarabağ” – “Zirə”

56. “Səbail” – “Sabah”



1-2 fevral

Azərbaycan Kuboku

1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

III dövrə



XV tur



7 fevral

57. “Neftçi” - “Qarabağ”

58. “Keşlə” – “Zirə”

8 fevral

59. “Sabah” – “Qəbələ”

60. “Səbail” – “Sumqayıt”

12-13 fevral

Azərbaycan Kuboku

1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

15-16 fevral: Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

17 fevral: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/16 final mərhələsi, ilk oyunlar

XVI tur

19 fevral

61. “Neftçi” – “Keşlə”

62. “Qəbələ” – “Səbail”

20 fevral

63. “Zirə” – “Sabah”

64. “Qarabağ” – “Sumqayıt”

22-23 fevral: Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

24 fevral: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/16 final mərhələsi, cavab oyunları

XVII tur

27 fevral

66. “Sumqayıt” – “Qəbələ”

67. “Sabah” – “Neftçi”

28 fevral

68. “Keşlə” – “Qarabağ”

69. “Səbail” – “Zirə”

2 mart

Ehtiyat gün

XVIII tur



5 mart

69. “Neftçi” - “Səbail”

70. “Zirə” – “Sumqayıt”



6 mart

71. “Keşlə” - “Sabah”

72. “Qarabağ” – “Qəbələ”



8-9 mart: Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi, cavab oyunları

10 mart: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/8 final mərhələsi, ilk oyunlar

XIX tur

12 mart

73. “Sabah” – “Qarabağ”

74. “Səbail” – “Keşlə”



13 mart

75. “Sumqayıt” – “Neftçi”

76. “Qəbələ” – “Zirə”



15-16 mart: Çempionlar Liqasının 1/8 final mərhələsi, cavab oyunları

17 mart: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/8 final mərhələsi, cavab oyunları

18 mart: Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/4 final və 1/2 final mərhələlərinin püşkatması

XX tur



18 mart

77. “Neftçi” – “Qəbələ”

78. “Keşlə” – “Sumqayıt”

19 mart

79. “Sabah” – “Səbail”

80. “Zirə” – “Qarabağ”

21-29 mart: milli yığma komandaların rəsmi təlim-məşq və oyun günləri



25 mart: AÇ – Azərbaycan U-21 – Estoniya U-21

XXI tur

2 aprel

81. “Qarabağ” – “Səbail”

82. “Sumqayıt” – “Sabah”

3 aprel

83. “Qəbələ” – “Keşlə”

84. “Zirə” – “Neftçi”

5-6 aprel: Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar

7 aprel: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsi, ilk oyunlar



IV dövrə

XXII tur



9 aprel

85. “Sabah” – “Zirə”

86. “Keşlə” – “Neftçi”



10 aprel

87. “Sumqayıt” – “Qarabağ”

88. “Səbail” – “Qəbələ”

12-13 aprel: Çempionlar Liqasının 1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

14 aprel: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

XXIII tur

15 aprel

89. “Qarabağ” – “Keşlə”

92. “Qəbələ” – “Sumqayıt”



16 aprel

91. “Zirə” – Səbail”

90. “Neftçi” – “Sabah”



20 aprel

Azərbaycan Kuboku

1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar



XXIV tur



24 aprel

93. “Qəbələ” – “Qarabağ”

94. “Sumqayıt” – “Zirə”

95. “Səbail” – “Neftçi”

96. “Sabah” – “Keşlə”



26-27 aprel: Çempionlar Liqasının 1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar

28 aprel: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/2 final mərhələsi, ilk oyunlar

29 aprel

Azərbaycan Kuboku

1/2 final mərhələsi, cavab oyunları



XXV tur



3 may

97. “Qarabağ” – “Sabah”

98. “Keşlə” – “Səbail”



4 may

99. “Neftçi” – “Sumqayıt”

100. “Zirə” - “Qəbələ”



3-4 may: Çempionlar Liqasının 1/2 final mərhələsi, cavab oyunları

5 may: Avropa Liqası və Konfrans Liqasının 1/2 final mərhələsi, cavab oyunları

XXVI tur



8 may

101. “Qarabağ” – “Zirə”

102. “Səbail” – “Sabah”



9 may

103. “Qəbələ” – “Neftçi”

104. “Sumqayıt” – “Keşlə”



11 may

Ehtiyat gün

XXVII tur



15 may

105. “Səbail” – “Qarabağ”

106. “Sabah” – “Sumqayıt”

107. “Keşlə” – Qəbələ”

108. “Neftçi” – Zirə”



18 may: Avropa Liqasının finalı (Sevilya, “Roman Sançes Pisxuan” stadionu)



XXVIII tur



21 may

109. “Qarabağ” – “Neftçi”

110. “Zirə” – “Keşlə”

111. “Qəbələ” – “Sabah”

112. “Sumqayıt” – “Səbail”

25 may: Konfrans Liqasının finalı (Tirana, “Nasyonal” stadionu)



27 may

Azərbaycan Kuboku

Final

28 may: Çempionlar Liqasının finalı (Sankt-Peterburq stadionu)