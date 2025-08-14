Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi: "Sabah"ın Bolqarıstan klubunu üstələmək üçün yaxşı şansı var"

"Sabah"ın UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Bolqarıstan təmsilçisi "Levski"ni üstələmək üçün yaxşı şansı var.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Arif Əsədov açıqlama verib.
54 yaşlı mütəxəssis komandalar arasında bu gün keçiriləcək matçla bağlı fikirlərini bölüşüb:
"Təmsilçimizlə yanaşı, rəqibin də pley-offa vəsiqə qazanmaq şansı var. "Sabah" səfərdə son dəqiqədə buraxdığı qolla məğlub oldu. Nəzərə almalıyıq ki, komanda doğma meydanda, azarkeşlər önündə daha yaxşı çıxış edir. Hətta deyə bilərəm ki, vaxt keçdikcə oyun keyfiyyəti daha da artır. Bütün bunları nəzərə alsaq, "Sabah"ın Bolqarıstan klubunu üstələmək üçün yaxşı şansı var".
A.Əsədov "Levski"nin oyun planında müsbət və mənfi cəhətlərinin olduğunu sözlərinə əlavə edib:
"Təbii ki, bütün detalları komandanın məşqçilər korpusu təhlil edib və futbolçuların diqqətinə çatdırıb. Düşünürəm ki, pley-offa vəsiqə qazanmaq üçün şanslar bərabərdir".
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Levski" oyunu bu gün, saat 20:00-da start götürəcək. Səfərdəki ilk qarşılaşmada Azərbaycan təmsilçisi bir cavabsız qolla uduzub.