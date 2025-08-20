Haqqımızda

Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik"

Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik" "Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsini təmin etməyib.
Futbol
20 avqust 2025 17:24
Azərbaycan millisinin sabiq kapitanı: Qarabağın Çempionlar Liqasının əsas mərhələsini təmin etdiyini əsla deyə bilmərik

"Qarabağ" UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsini təmin etməyib.

Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan millisinin və "Qarabağ"ın sabiq kapitanı Aslan Kərimov deyib.

O, "Qarabağ"ın ötən gün Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Ferentsvaroş"a (Macarıstan) qarşı keçirdiyi oyunu şərh edib:

"Təmsilçimiz səfərdə yaxşı üstünlük əldə etdi. Lakin qəti sürətdə demək olmaz ki, "Qarabağ" məsələni həll edib. Bu futboldur və hər şey baş verə bilər. İnşallah, Bakıdakı görüşdə də nəticə istədiyimiz kimi olacaq".

Mütəxəssis səfərdə qazanılan qələbəyə baxmayaraq, Ağdam təmsilçisinin mükəmməl oyun sərgiləmədiyini söyləyib:

"Nəticə əladır, lakin məncə, "Qarabağ" mükəmməl oynamadı. Yəni, həm "Ferentsvaroş"un, həm də "Qarabağ"ın müdafiəsində səhvlər var idi. Elə o səhvlərdən birinin ucbatından qapımızda qol gördük. Hətta bir neçə qol epizodunda rəqibin bəxti gətirmədi. Bu o deməkdir ki, hələ heç nə bitməyib. Lakin real danışsaq, Liqa mərhələsinə çıxmaq üçün şansımız böyükdür".

A.Kərimov Macarıstan klubunun ikinci hissədə durğunluq yaşadığını bildirib:

"Əslində "Ferentsvaroş" gözlədiyim kimi çıxış edirdi. İlk hissədə pressinq edirdilər, hücumlara da sürətli atılırdılar. Bir neçə epizodda "Qarabağ"ın müdafiədən hücuma atılmasının qarşısını alırdılar. Lakin ikinci yarıda sanki dayandılar. Təbii ki, bu da yorğunluqdan irəli gəlirdi. Bundan maksimum istifadə edən "Qarabağ" lazımi qolları vura bildi".

Qeyd edək ki, "Qarabağ" Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin ilk oyununda səfərdə "Ferentsvaroş"a 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. Tərəflər arasında cavab matçı avqustun 27-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutacaq. Qalib tərəf UEFA Çempionlar Liqasının, məğlub olan isə Avropa Liqasının əsas mərhələsinə qatılacaq.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Arsenalın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
"Arsenal"ın hücumçusu qeyri-müəyyən müddətə sıradan çıxıb
20 avqust 2025 17:51
İtaliya klubu nigeriyalı hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir
İtaliya klubu nigeriyalı hücumçunu heyətinə qatmaq istəyir
20 avqust 2025 17:11
AFFA rəsmisi: Yerli futbolçulara görə ödəniləcək məbləğ klublar üçün əlavə stimul olacaq
AFFA rəsmisi: "Yerli futbolçulara görə ödəniləcək məbləğ klublar üçün əlavə stimul olacaq"
20 avqust 2025 16:59
AFFA rəsmisi Çempionlar Liqasına təyinat alıb
AFFA rəsmisi Çempionlar Liqasına təyinat alıb
20 avqust 2025 16:38
Zirə futbolçusunu Vyetnam klubuna icarəyə verib
"Zirə" futbolçusunu Vyetnam klubuna icarəyə verib
20 avqust 2025 16:03
Azərbaycan II Liqasında yeni mövsümün püşkü atılıb
Azərbaycan II Liqasında yeni mövsümün püşkü atılıb
20 avqust 2025 15:53
İspaniya klubunda çıxış edən futbolçu atalıq məzuniyyəti götürmək istəyir
İspaniya klubunda çıxış edən futbolçu atalıq məzuniyyəti götürmək istəyir
20 avqust 2025 15:38
Almaniya Bundesliqasında mövsümün əsas favoriti açıqlanıb
Almaniya Bundesliqasında mövsümün əsas favoriti açıqlanıb
20 avqust 2025 14:59
Azərbaycan şahmatçısı: Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq
Azərbaycan şahmatçısı: "Avropa çempionatında yaxşı çıxış etməyə çalışacağıq"
20 avqust 2025 14:25
Bolqarıstanda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu: Konfrans Liqasında pley-off matçlarından çox şey asılı olacaq - MÜSAHİBƏ
Bolqarıstanda çıxış edən azərbaycanlı futbolçu: "Konfrans Liqasında pley-off matçlarından çox şey asılı olacaq" - MÜSAHİBƏ
20 avqust 2025 13:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi