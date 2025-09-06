İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL
    İlham Əliyev Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Milli Məclis AZAL

    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiyaya məğlubiyyətin əsas günahkarı Fernandu Santuşdur"

    Futbol
    • 06 sentyabr, 2025
    • 15:43
    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: İslandiyaya məğlubiyyətin əsas günahkarı Fernandu Santuşdur
    Vaqif Cavadov

    Azərbaycan yığmasının DÇ-20206-nın seçmə mərhələsində İslandiyaya 0:5 hesablı məğlubiyyətin əsas günahkarı baş məşqçi Fernandu Santuşdur.

    Bunu "Report"a açıqlamasında yığmanın sabiq futbolçusu Vaqif Cavadov deyib.

    Keçmiş hücumçu komandada mental uyğunlaşma olmadığını vurğulayıb:

    "Bir ildən çoxdur ardıcıl məğlubiyyətlər görürük. Hətta yoldaşlıq görüşlərində uduzurduq. Fikrimcə, mental uyğunlaşma yoxdur. Görünən odur ki, futbolçular baş məşqçini anlamırlar. Karlos Alberto Torresin, Berti Foqtsun vaxtında fərqli tələblər var idi. Bu gün yığma ilə daha çox çalışmaq lazımdır. Bəlkə də düşüncəsini futbolçulara anlada bilməyib. Amma bu, baş məşqçinin zəifliyidir və məğlubiyyətin əsas günahkarı da odur".

    Mütəxəssis 2025/2026 mövsümündə legioner limitinin aradan qaldırılmasının da bu nəticədə rol oynadığını düşünür:

    "Həm baş məşqçinin, həm futbolçuların durumuna baxanda belə nəticə gözlənilən idi. Neçə aylardır buna doğru gedirdik. Həmçinin limitin ləğv olunması da buna gətirib çıxarır. Düzdür, heyətdəki futbolçuların hər biri öz klublarında çıxış edir. Amma limitin götürülməsi baş məşqçinin seçiminin azalmasına gətirib çıxarır. Düşünürəm ki, belə davamiyyətlə bundan da pis olacaq".

    Qeyd edək ki, ötən gün keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçı meydan sahiblərinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə nəticələnib. Komanda sözügedən mərhələdə növbəti matçını sentyabrın 9-da Bakıda Ukrayna millisinə qarşı keçirəcək.

    Azərbaycan yığması Fernandu Santuş DÇ-2026 Futbol Vaqif Cavadov

    Son xəbərlər

    16:07

    "Roma" klubunun yeni kapitanı müəyyənləşib

    Futbol
    15:57

    İsrail ordusu Qəzzada binaya zərbə endirib

    Digər ölkələr
    15:45

    Azərbaycan və Qətər biznesi tərəfdaşlığı genişləndirir

    Biznes
    15:43

    Azərbaycan millisinin sabiq hücumçusu: "İslandiyaya məğlubiyyətin əsas günahkarı Fernandu Santuşdur"

    Futbol
    15:42

    Azərbaycanlı rejissorun filmi Venesiya Film Festivalında müsabiqədənkənar bölmədə nümayiş olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    15:32

    Beyləqanda silahlı insident zamanı xəsarət alanların kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    15:29

    "Arsenal"ın futbolçusu karyerasını Türkiyə Super Liqasında davam etdirə bilər

    Futbol
    15:10

    Misir XİN başçısı və ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Qəzzadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    14:59

    Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının mal və xidmətləri onlayn əldə etməmə səbəbləri açıqlanıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti