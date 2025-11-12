İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası
    Futbol
    • 12 noyabr, 2025
    • 12:04
    Azərbaycan millisinin futbolçusu Rusiya çempionatında növbəti dəfə rəmzi komandaya seçilib

    Azərbaycan millisinin futbolçusu Nigar Mirzəliyeva Rusiya Qadınlar Liqasında sonuncu - XXVI turun rəmzi komandasına seçilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Zenit"in formasını geyinən müdafiəçi ÇSKA ilə matçdan (0:1) sonra fərqləndirilib.

    O, Moskva təmsilçisi ilə görüşdə start heyətində meydana çıxıb və 70-ci dəqiqədə əvəzlənib.

    Qeyd edək ki, "Zenit" 2025/2026 mövsümünü 52 xalla 3-cü pillədə başa vurub. Müdafiəçi, daha əvvəl X, XIII və XVII turlarda da həftənin rəmzi "11-liy"ində yer alıb.

