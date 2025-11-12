Azərbaycan millisinin futbolçusu Rusiya çempionatında növbəti dəfə rəmzi komandaya seçilib
Futbol
- 12 noyabr, 2025
- 12:04
Azərbaycan millisinin futbolçusu Nigar Mirzəliyeva Rusiya Qadınlar Liqasında sonuncu - XXVI turun rəmzi komandasına seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə çempionatın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Zenit"in formasını geyinən müdafiəçi ÇSKA ilə matçdan (0:1) sonra fərqləndirilib.
O, Moskva təmsilçisi ilə görüşdə start heyətində meydana çıxıb və 70-ci dəqiqədə əvəzlənib.
Qeyd edək ki, "Zenit" 2025/2026 mövsümünü 52 xalla 3-cü pillədə başa vurub. Müdafiəçi, daha əvvəl X, XIII və XVII turlarda da həftənin rəmzi "11-liy"ində yer alıb.
